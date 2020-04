von SÜDKURIER-Redaktion

Situation im Landkreis Waldshut

Die Zahl der Neuinfizierten im Landkreis Waldshut steigt nur langsam. Das Landratsamt Waldshut meldete am Dienstag, 28. April, 16 Uhr, eine Neuinfektion. Damit steigt die Gesamtzahl der Covid-19-Infizierten auf 304. Davon gelten mittlerweile 217 Personen als genesen (vier mehr als am Vortag).

Von 304 infizierten Landkreisbewohnern sind mittlerweile 217 Personen wieder genesen. Bild: Landratsamt | Bild: Landratsamt Waldshut

„Erfreulicherweise ist auch kein weiterer Todesfall zu verzeichnen“, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes. 14 Personen befinden sich in stationärer Behandlung in Kliniken in oder außerhalb des Landkreises.

Situation im Kreis Lörrach

Vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion wurden dem Gesundheitsamt Lörrach am Dienstag, 28. April, gemeldet. Es handelt sich um drei über 70-jährige Personen und eine über 80-jährige Person. Die Zahl der Todesfälle im Landkreis Lörrach steigt damit laut Mitteilung des Landratsamtes auf 46.

Die Zahl der positiven Befunde ist im Vergleich zum Vortag um vier auf insgesamt 634 Fälle gestiegen (Stand 28. April, 16.30 Uhr). Aus der Quarantäne wurden 13 weitere Personen entlassen. Von den Infizierten im Landkreis Lörrach seien somit mittlerweile 379 Personen wieder genesen. Im Krankenhaus werden aktuell noch 20 Covid-19-Patienten behandelt, von denen fünf beatmet werden müssen.

Blick in die Schweiz:

Kanton Basel Stadt: Drei weitere Todesfälle aufgrund einer Covid-19-Infektion meldet der Kanton Basel-Stadt am Dienstag, 28. April, Stand 9.30 Uhr. Die Verstorbenen gehörten laut Gesundheitsdepartment der Risikogruppe an und waren 89, 83 und 79 Jahre alt. Die Zahl der Todesfälle im Kanton Basel-Stadt beträgt nun 49. Die Zahl der positive Fälle von Personen mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt hat sich um zwei auf 943 erhöht. 821 Personen (mehr als 85 Prozent) seien mitttlerweile wieder genesen. Aktuell werden 28 Personen im Krankenhaus betreut, sieben Personen benötigen eine Intensivpflege.

Im Kanton Basel-Landschaft sind Stand Dienstag, 28. April, 818 mit dem Coronvirus infiziert. Das sind zwei mehr als am Montag. Davon gelten 747 als genesen (738 am Montag). Die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei 30.

Kanton Aargau: Im Kanton Aargau liegen, Stand Dienstag, 29. April, 1093 bestätigte Corona-Fälle vor (fünf mehr als am Vortag). Die Zahl der Todesfälle liegt weiter bei 33 Personen. 39 Personen werden laut Kantonalem Führungsstab im Krankenhaus behandelt. Davon befinden sich zwölf Personen auf Intensivstationen, elf Personen müssen künstlich beatmet werden. Laut Schätzung des Kantonsärztlichen Dienstes gelten im Aargau

rund 840 Personen als geheilt.

Kanton Schaffhausen: Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion meldet der Kanton Schaffhausen. Im Kanton Schaffhausen gibt es aktuell (Stand 28. April, 9.30 Uhr) 74 positiv (plus 1) auf das Coronavirus getestete Personen. Acht Personen werden im Krankenhaus behandelt, zwei davon auf der Intensivstation. Sechs Personen sind bisher im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

