von Heinz J. Huber

Die Innensanierung der Kaufmännischen Schule in Waldshut für über eine Million Euro soll bis zum Schuljahresbeginn im September abgeschlossen sein. Auch die coronabedingten Schulschließungen machten dies möglich, eröffneten neue Zeitfenster für die Handwerker. Das Bauvorhaben dürfte erheblich billiger abgerechnet werden als ursprünglich geschätzt.

Waldshut-Tiengen Mit Schwertransport und im Baukastenprinzip: So wächst Nacht für Nacht der Anbau am Klinikum Hochrhein Das könnte Sie auch interessieren

Die Kostenersparnis schreibt die Kreisverwaltung auch personeller Verstärkung in der hauseigenen Baubehörde zu. Gegenüber der Kostenschätzung eines Architekturbüros aus dem Jahr 2018, das sich auf 2,1 Millionen Euro brutto belief, wird die Erneuerung mit 1,1 Millionen abgerechnet, wenn es bei den Auftragssummen bleibt, die sich aus den eingereichten Angeboten ergeben.

Das Minus von einer Million – zunächst verwunderlich in einer Phase explodierender Baukosten – ist zum Teil dadurch erklärbar, dass die Kreisverwaltung nun selbst Planung, Ausschreibung und Bauleitung der Sanierungsarbeiten übernimmt.

Hochrhein Vorsichtige Entwarnung in Sachen Geflügelpest Das könnte Sie auch interessieren

Laut Markus Siebold von der Liegenschaftsverwaltung des Landkreises bedeutet dies weniger Baunebenkosten von etwa 350.000 Euro. Außerdem werde aufgrund der neuen Ausführungsplanung mit 300.000 Euro weniger Aufwand gegenüber der ersten Kostenschätzung gerechnet, heißt es in der Sitzungsvorlage des Landrats für den Finanzausschuss des Waldshuter Kreistags.

Dauerbaustelle Schule Zur ständigen Aufgabe des Landkreises gehört Unterhalt, Sanierung und Modernisierung von zehn Schulen in Waldshut, Tiengen und Bad Säckingen. Aktuell laufen über 20 Baustellen, die größte im Innern der Kaufmännischen Schule in Waldshut für rund eine Million Euro. An der Rudolf-Eberle-Schule in Bad Säckingen werden Besprechungsräume für neue pädagogische Angebote geschaffen.

CDU-Kreistagssprecher Rolf Schmidt

(Bernau) freute sich in einer Stellungnahme darüber, dass die Einstellung eines Architekten beim Landkreis so positive Folgen habe. Man sehe, dass sich Einstellungen in der Verwaltung auch lohnen könnten.

Kreis Waldshut Landratsamt verlängert Alkoholverbot für die Innenstädte von Bad Säckingen, Laufenburg, Waldshut und Tiengen Das könnte Sie auch interessieren

Bei der Innensanierung der rund 60 Jahre alten Lehranstalt im Waldshuter Schulzentrum geht es vor allem um die Erneuerung der Schüler-WC-Anlagen, von Umkleiden und Duschen der Sporthalle sowie um Fliesen, Bodenbeläge, Wandputz, Elektro-, Schreiner- und Malerarbeiten im Rahmen der Innensanierung.

Kreis Waldshut Das Außergewöhnliche ist die neue Normalität: So sind Schüler und Schulen am Hochrhein auf das 2. Corona-Abi vorbereitet Das könnte Sie auch interessieren

Ziel der Landkreisverwaltung ist es, alles in den Kaufmännischen Schulen bis zum Beginn des neuen Schuljahres im September dieses Jahres fertigzustellen. Die bevorstehenden Pfingst- und Sommerferien sollen deshalb ganz den beteiligten Handwerkern gehören.