Sie haben schon „Robin Hut“ als ersten Umweltaktivisten gegen die Waldrodung und Naturzerstörung in den Schwarzwald geschickt sowie Bienensterben, Klimawandel und Insektentod aufgegriffen.

Nun packen die Macher des Landschaftstheaters in Häg-Ehrsberg im Oberen Wiesental erneut ein ökologisches Thema für eine Produktion an: das Wasser als bedrohtes Lebenselement. „Wasser?! – Eine spannende Reise zur Quelle des Lebens“ heißt das neue Stück von Theaterleiter, Regisseur und Autor Arnd Heuwinkel.

Regisseur Arnd Heuwinkel vom Theater in den Bergen. | Bild: Jürgen Scharf

Die Aufführungen Das Landschaftstheater „Wasser?!“ des Theaters in den Bergen Häg-Ehrsberg wird als vierstündiges Stationentheater zum Mitwandern am 7., 8., 14.,15., 21. und 22. Oktober aufgeführt, samstags um 15 Uhr und sonntags um 11 Uhr. Startpunkt ist der Waldmatt-Sportplatz bei Häg-Ehrsberg. Wettergerechte Kleidung und feste Schuhe werden für die zwei Kilometer lange Strecke empfohlen. Karten gibt es im Internet unter www.theaterindenbergen.de

Und wieder sind die Ehrsberger Theaterleute ganz nah am Puls der Zeit und setzen sich mit hochaktuellen Themen auseinander: Dürre, Hitzesommer, Klimawandel und Wasserknappheit. Für Heuwinkel sind dies „einschneidende Situationen“, in denen es „um Leben und Tod geht“.

Regisseur greift ernstes Thema auf

Er war vor einigen Wochen in den Schweizer Alpen auf einem Gletscher: „Da war auf knapp 3000 Metern Höhe zwölf Grad plus“, sagt der Schauspieler und Mitbegründer des Ehrsberger Theatervereins über die bedrohlich rasante Gletscherschmelze. Deshalb hat er überlegt, wie er das ernste Thema Wassermangel in eine abenteuerlichen Handlung verpacken kann.

In dem Stück „Robin Hut“ war der Waldrebell als erster Umweltaktivist im Schwarzwald unterwegs. | Bild: Jürgen Scharf

Die Handlung

Die Geschichte, die sich Heuwinkel für seine zwölfte Produktion ausgedacht hat: Das kleine Örtchen ist zu „Bad Ehrsberg“ geworden, ein Naturparadies im Hochschwarzwald, das die besten Voraussetzungen hat, zum Touristenmagnet im Südwesten zu werden. Die Temperaturen steigen, das Klima ist mediterran, die Bürgermeisterin wittert ihre Chance, das Naturidyll für die Zukunft aufzurüsten. Sie will den Tourismus mit einem XXL-Wellness- und Spaßbad samt Hotelanlagen ankurbeln.

Doch dann hat der kleine Bergsee plötzlich kein Wasser mehr. Aus der Traum. Die Urlaubsgäste meutern und verlangen ihr Geld zurück, die Bewohner stehen ohne Wasser da. Das ist nicht nur der Autorenfantasie entsprungen, vielmehr ist es Tatsache, dass die Quellen im Schwarzwald bei großer Hitze nicht mehr so sprudeln.

Dann taucht im fiktiven Urlaubsparadies ein Forscher und Abenteurer auf und will dem verschwundenen Wasser auf die Spur kommen. Ein bisschen hat sich Heuwinkel von den Indiana-Jones-Filmen inspirieren lassen. Er spielt den alternden Helden, der auf seine Art versucht, die Probleme der Welt zu lösen. Ganz ähnlich wie „James B(l)ond“, den Heuwinkel in der gleichnamigen Satire unnachahmlich verkörpert hat.

Was aber außerdem noch mit hinein spielt in das „Wasser“-Stück, ist das Märchen „Die Regentrude“ von Theodor Storm aus dem Jahr 1863. Darin wird von fürchterlichen, glutheißen Dürresommern berichtet, in denen die Pflanzenwelt verdorrt, das Vieh verdurstet und die Menschen durch Ernteausfall hungern und Not leiden. In dem Kunstmärchen, das davon erzählt, dass der Mensch nicht mehr im Einklang mit der Natur lebt, kommt eine sagenumwobene Regenfrau vor. In Heuwinkels Geschichte ist es ein mystischer Wassergeist.

Auf der Fährte des verschwundenen Wassers

40 Darsteller, Amateurschauspieler aus der ganzen Region und Profis wie die von Film und Theater bekannte Freiburger Schauspielerin Lena Drieschner, die schon bei den vorigen Produktionen („Der Herr der Augenringe“ und „Das kalte Herz“) mitgewirkt hat, stellen sich der Herausforderung, in Wald und Flur auf die Fährte des verschwundenen Wassers zu gehen, um herauszufinden, wer oder was dahinter steckt.

Das Wasser wird personifiziert, landet auf der Anklagebank, und Urlaubsgäste verlangen Entschädigung für die entgangenen Badefreuden. Und natürlich fehlen auch nicht die Bösewichte, die das Wasser in ihre Gewalt bringen wollen. Auch die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ kommen vor, in Gestalt des Sohns der Bürgermeisterin, der den gigantischen Event-Freizeit-Wasserpark völlig unzeitgemäß findet.

Heuwinkel will mit seiner Inszenierung zum Nachdenken anregen, was passieren kann, wenn sich die Natur gegen den Menschen richtet. Angesichts von Wetterextremen, klimatischen Veränderungen und dem Raubbau an natürlichen Ressourcen sagt er: „Wir müssen unser Verhalten ändern und können nicht so tun, als könnten wir immer so weiter machen.“

Im früheren Stück „Insekten“ über das Artensterben spielten Marianne und Hermann Tittel als Bienenkönigs-Paar. | Bild: Picasa

Wie nun das Wasserproblem in Bad Ehrsberg gelöst wird, dem wollen wir hier nicht vorgreifen. Was zu allen Produktionen dazu gehört, ist die Musik. Die Theatermusiker Beni Reimann und Konrad Wiemann werden die Spielszenen mit eigens komponierter „Wassermusik“ begleiten.

Gespielt wird, wie 2016 bei Wilhelm Hauffs „Das kalte Herz“, in Waldmatt, einer Hochebene über Ehrsberg. Bei der Theaterwanderung bekommt der Zuschauer einen Klapphocker, den er beim Mitwandern von Schauplatz zu Schauplatz in den Wald, auf die Wiesen und das unwegsame Gelände mitnehmen kann. So lassen sich bei der vierstündigen Spieldauer des Stücks die Schauspielepisoden im Sitzen verfolgen.

Mit solchem Stationentheater in freier Natur über gesellschaftlich relevante Themen zwischen Realität und Fiktion hat das Theater in den Bergen schon einige Preise und Förderungen erhalten. So gab es für die Schwarzwälder Theatergruppe 2019 den Staatspreis des Landes Baden-Württemberg im Bereich Freilichttheater und die aktuelle Produktion wird vom Innovationsfond Kunst des Landes mit 15.000 Euro gefördert.

Was dieses innovative Theater macht, ist weit und breit einmalig. Das zeigt sich auch darin, dass es sich überregional einen Namen gemacht hat und ein großes Publikum von nah und fern anzieht.