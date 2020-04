von SK

Landkreis Waldshut

Waren am Donnerstag noch 225 positiv Getestete zu vermelden, sind es am Karfreitag, 10. April, Stand 15 Uhr zwischenzeitlich 236 Infizierte im Landkreis Waldshut. 94 Personen sind nach Auskunft des Landratsamtes genesen. Allerdings ist eine weitere Person infolge einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Damit hat sich die Zahl der Verstorbenen im Kreis von elf auf zwölf erhöht. 29 Erkrankte befinden sich in den Klinken in und außerhalb des Landkreises in stationärer Behandlung. Unter den Covid-19-Infizierten befinden sich 107 Männer und 129 Frauen.

Sie verteilen sich auf folgende Gemeinden: Albbruck (6 Fälle), Bad Säckingen (17), Bernau (3), Bonndorf (6), Dettighofen (1), Dogern (4), Eggingen (4), Görwihl (2), Grafenhausen (2), Herrischried (10), Höchenschwand (6), Ibach (2), Jestetten (5), Klettgau (4), Küssaberg (9), Lauchringen (19), Laufenburg (27), Murg (14), Rickenbach (3), St. Blasien (9), Stühlingen (13), Ühlingen-Birkendorf (5), Waldshut-Tiengen (38), Wehr (20), Weilheim (2), Wutach (1), Wutöschingen (4).

Landkreis Lörrach

Eine über 50-jährige Person mit Vorerkrankungen und zwei über 75-Jährige mit Covid-19-Infektion sind zwischen Gründonnerstag und Karfreitag (Stand: 16.30 Uhr) im Landkreis Lörrach verstorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle im Landkreis Lörrach in Verbindung mit dem Corona-Virus um drei und liegt nun bei 19. Am Karfreitag ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen um 19 auf insgesamt 464 Fälle gestiegen. Es werden derzeit 46 COVID-19-Patienten im Krankenhaus behandelt, von denen neun beatmet werden müssen.



200 Personen mit bestätigter Covid-19-Infektion sind inzwischen wieder gesund aus der Quarantäne entlassen worden.

Blick in die Schweiz: Kurve flacht teilweise ab

Kanton Basel-Stadt: Laut Gesundheitsdepartement des Kantons waren Stand Freitag, 10. April, 10 Uhr, 859 positive Fälle registriert. Dies sind 13 mehr als am Donnerstag. 593 der positiv Getesteten seien wieder genesen. Der Kanton Basel-Stadt verzeichnet unverändert 33 Todesfälle. Aktuell befinden sich 87 Einwohner des Kantons Basel-Stadt aufgrund einer Covid-19-Infektion in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus. Insgesamt 13 Personen benötigen Intensivpflege. Die restlichen Patienten befinden sich auf der normalen Station.

Kanton Aargau: Im Kanton Aargau liegen keine aktuellen Zahlen für Karfreitag vor. Stand Donnerstag, 9. April, 14.45 Uhr gab es 822 bestätigte Corona-Fälle vor, 34 mehr als am Vortag. 87 Personen sind laut der Taskforce Coronavirus zur Behandlung in Krankenhäusern. 22 davon auf Intensivstationen behandelt, wovon 21 künstlich beatmet werden müssen. Sieben Menschen sind auf der Intensivstation. Bisher sind 17 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben, das ist eine mehr als am Vortag. Mit weiteren Fällen muss gerechnet werden. Dagegen gelten 250 auf Corona getestete Menschen inzwischen als geheilt.

Kanton Basel-Landschaft: Im Kanton Basel-Landschaft werden am 10. April 722 Covid-19-Infektionen (+11) aufgeführt. 502 Personen gelten als geheilt (+17). Gleichzeitig gab es einen weiteren Todesfall zu verzeichnen, insgesamt starben also bislang 22 Menschen in Folge einer Corona-Infektion.

Kanton Schaffhausen: Der Kanton Schaffhausen meldet mit Stand 10. April, 9.30 Uhr, 53 Covid-19-Infektionen. 13 Patienten werden im Krankenhaus behandelt, elf davon auf einer Isolierstation und zwei auf einer Intensivstation behandelt. Nach wie vor gibt es nur einen Corona-Toten in dem Kanton.

Corona-Fälle in der Schweiz: In unserem Nachbarland ist die Zahl der Covid-19-Infizierten höher als auf deutscher Rheinseite. Hier der Überblick: