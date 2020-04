von SK

Landkreis Waldshut

Die Zahl der Neu-Infektionen hat sich nach Mitteilung des Landratsamtes verlangsamt. Demnach waren dem Gesundheitsamt am Donnerstag, 9. April, 15 Uhr, 225 Menschen mit Covid-19 infiziert – sieben mehr als tags zuvor. Zwischenzeitlich sind allerdings auch elf Menschen verstorben, laut Landratsamt waren alle älter als 80 Jahre. Dagegen gelten 90 Erkrankte als genesen.

26 Covid-19-Erkrankte befinden sich in stationärer Behandlung in Kliniken im und außerhalb des Landkreises. Im Klinikum Hochrhein werden derzeit 13 Personen behandelt, in der Lungenklinik St. Blasien befinden sich fünf Erkrankte und im Sigma Zentrum Bad Säckingen werden zwei Personen behandelt.

Die positive Tendenz im Hinblick auf die Zahl der Neuinfizierten müsse aber mit dem dringlichen Hinweis versehen werden, dass dieser Trend nur anhält, wenn alle Bürger die Regeln und Beschränkungen bei Abstand und Hygiene weiterhin einhalten. Auch über die Osterfeiertage solle auf Ausflüge so weit wie möglich verzichtet werden.

Die Covid-19-Infizierten verteilen sich auf folgende Städte und Gemeinden:

Albbruck (5), Bad Säckingen (17), Bernau (3), Bonndorf (6), Dettighofen (1), Dogern (4), Eggingen (4), Görwihl (2), Grafenhausen (2), Herrischried (10), Höchenschwand (5), Ibach (2), Jestetten (5), Klettgau (3), Küssaberg (7), Lauchringen (19), Laufenburg (27), Murg (12),

Rickenbach (3), St. Blasien (9), Stühlingen (13), Ühlingen-Birkendorf (5), Waldshut-Tiengen (35), Wehr (19), Weilheim (2), Wutach (1) und Wutöschingen (4).

Landkreis Lörrach

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Infektionen hat sich seit Mittwoch um 17 auf insgesamt 445 Fälle erhöht (Stand: 9. April, 16:30 Uhr). Zurzeit werden 39 Patienten im Krankenhaus behandelt, davon müssen neun beatmet werden, wie das Landratsamt Lörrach mitteilt.



2.931 negative Abstrichergebnisse wurden dem Gesundheitsamt bis jetzt gemeldet. Insgesamt sind mittlerweile 174 Personen mit bestätigter Corona-Infektion wieder gesund aus der Quarantäne entlassen worden.





Blick in die Schweiz: Kurve flacht teilweise ab

Kanton Basel-Stadt: Laut Gesundheitsdepartement des Kantons waren am Donnerstag, 9. April, 10 Uhr, 846 positive Fälle registriert. Dies sind zwölf mehr als am Vortag. 572 Personen der 846 positiv Getesteten und damit zwei Drittel sind wieder genesen. Im Kanton Basel-Stadt starben weitere zwei Frauen im Alter von 85 und 90 Jahren aufgrund einer Covid-19-Infektion. Die Zahl der Todesfälle steigt damit auf 33. Aktuell befinden sich 74 Einwohner des Kantons wegen einer Covid-19-Infektion in Spitalpflege. Insgesamt 13 Personen benötigen Intensivpflege. Die anderen Patienten befinden sich auf der normalen Station.

Kanton Aargau: Im Kanton Aargau liegen zurzeit (Stand: 9. April, 14.45 Uhr) 822 bestätigte Corona-Fälle vor, 34 mehr als am Vortag. 87 Personen sind laut der Taskforce Coronavirus zur Behandlung in Krankenhäusern. 22 davon auf Intensivstationen behandelt, wovon 21 künstlich beatmet werden müssen. Sieben Menschen sind auf der Intensivstation. Bisher sind 17 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben, das ist eine mehr als am Vortag. Mit weiteren Fällen muss gerechnet werden. Dagegen gelten 250 auf Corona getestete Menschen inzwischen als geheilt.

Kanton Basel-Landschaft: Im Kanton Basel-Landschaft werden am 9. April 711 Covid-19-Infektionen (+17) aufgeführt. 485 Personen gelten als geheilt (+24). Gleichzeitig gab es keine weiteren Todesfälle zu verzeichnen, insgesamt bleibt es damit bei 21.

Kanton Schaffhausen: Der Kanton Schaffhausen meldet mit Stand 9. April, 9.30 Uhr, 52 Covid-19-Infektionen. 15 Patienten werden im Krankenhaus auf einer Isolierstation und zwei auf einer Intensivstation behandelt.

Corona-Fälle in der Schweiz: In unserem Nachbarland ist die Zahl der Covid-19-Infizierten höher als auf deutscher Rheinseite. Hier der Überblick: