von Monika Olheide und Markus Baier

Der Blick zurück: Was von 6. bis 11. Juni los war

Gibt es außer Corona eigentlich noch andere Themen? Ja, klar.

Sie haben im Nachrichtendschungel den Überblick verloren? Kein Problem, da helfen wir gerne mit diesem Wochenrückblick.

Kreis Waldshut: Schlammlawinen und eingebrochene Autos

Eingebrochene Autos in Küssaberg am Mittwoch: Oberhalb der Trotte ist die Straße aufgebrochen. Die geparkten Autos rutschten in den Grund. | Bild: Tina Prause

Ein schweres Unwetter verursachte am Dienstagabend große Schäden in der Region. Der östliche Landkreis Waldshut bildete den Schwerpunkt der Unwetterlage. In diesem Artikel sehen sie die spektakulären Bilder aus Klettgau und Küssaberg. Die überwiegende Zahl der Einsätze, umgestürzte Bäume sowie überflutete Straßen und Keller, wurden von den örtlichen Feuerwehren und dem THW abgearbeitet. Und auch in der großen Kreisstadt Waldshut-Tiengen liefen Keller voll.

Hotzenwald/Südschwarzwald: Achtung, erhöhte Radon-Belastung

Radon, das im Boden natürlich vorkommt, ist ein radioaktives Gas. Vorsicht ist geboten. Vor allem betroffen sind Untergründe mit Granit wie vielfach im Schwarzwald anzutreffen. (Symbolbild) | Bild: Jens Büttner, dpa

Das Stuttgarter Umweltministerium veröffentlichte jetzt eine Liste mit Gemeinden in Südbaden, in denen das krebserregende Edelgas Radon verstärkt vorkommen kann. Auch sieben Gemeinden in den höheren Lagen des Landkreises Waldshut sind betroffen. Welche das sind, was das bedeutet und was man tun kann, lesen Sie hier.

Kreis Waldshut: 5G-Ausbau – neue Standorte für Gigabit-Tempo

Telekom und Vodafone bauen 5G-Mobilfunk im Landkreis Waldshut aus. (Symbolbild) | Bild: Oliver Boehmer

Die Telekom ist mittlerweile an 15 Standorten mit neuem Standard vertreten und auch Vodafone baut 5G-Mobilfunk im Landkreis Waldshut aus. Zudem sei eine Lösung für Frequenzabstimmung mit der Schweiz gefunden. Wo 5G demnächst überall empfangen werden soll – hier die Übersicht.

Lörrach: Patienten müssen mehrere Tage in der Notaufnahme liegen

In der zentralen Notaufnahme der Kreiskliniken Lörrach mussten Patienten mehrere Tage verbringen – denn es gab keine freien Betten mehr. | Bild: Katharina Bartsch

Anfang April war die Zahl der Betten im Lörracher Krankenhaus reduziert worden, weil die Patientenzahlen zurückgegangen waren. Doch dann gab es plötzlich mehr Behandlungen als erwartet. Die Folge: Einige Patienten mussten in der Notaufnahme liegen bleiben. Ein Einblick in die Hintergründe.

Basel: Flusspferd-Mädchen Serena entdeckt die Welt

Nachwuchs im Zoo Basel: Das Flusspferdmädchen Serena kam am 3. Mai auf die Welt und erkundet nun mit Mama Helvetia das Außengelände. | Bild: Zoo Basel (Torben Weber)

Achtung, jetzt wird es zuckersüß: Im Basler Zoo ist ein Flusspferdbaby auf die Welt gekommen. Nach einigen Wochen mit seiner Mama Helvetia hinter den Kulissen, ist die kleine Familie nun immer öfter auf der Außenanlage zu sehen. Und das ist einfach nur niedlich! Hier finden Sie viele Bilder und ein Video.

Der Blick nach vorn: Die Freizeit wieder neu gestalten

Der erste Zoobesuch nach dem Lockdown: SÜDKURIER-Reporterin Maria Schlageter begleitet die Wehrerin Eva Schlageter und ihre Nichte in den Basler Zoo. | Bild: Maria Schlageter

Die zahlreichen Lockerungen der Corona-Maßnahmen eröffnen wieder neue Möglichkeiten bei der Freizeitgestaltung. Haben Sie beispielsweise Lust auf einen Zoo-Besuch bekommen? Das ist jetzt wieder problemlos möglich. Wir haben Eva Schlageter und ihre Nichte nach Basel begleitet und hier aufgeschrieben, was man bei einem solchen Ausflug beachten sollte.

Katharina Michael ist Fitnesstrainerin und Übungsleiterin beim Turnverein Tiengen. | Bild: Sira Huwiler-Flamm

Sie sind noch etwas eingerostet? Kein Problem! Mit diesen Übungen von Katharina Michael, Fitnesstrainerin und Übungsleiterin im Turnverein Tiengen, wird der Start vom Schreibtisch gelingen. Für die SÜDKURIER-Leserinnen und -Leser hat sie sich dieses Workout ausgedacht.



Übrigens: Immer aktuell informiert über die Corona-Lage am Hochrhein und die aktuell sind Sie mit unserem regionalen Corona-Ticker, den Sie hier finden.

Was war von 29. Mai bis 5. Juni in der Region los?

