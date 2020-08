von SK

Die Staatsanwaltschaft sowie die Kantonspolizei Schaffhausen suchen Zeugen einer Auseinandersetzung zwischen fünf Personen am Bahnhof in Sins am Dienstag, 28. Juli, gegen 17 Uhr. Dabei wurde eine Person verletzt und nach bisherigem Ermittlungsstand gegen ihren Willen durch die Täter in einem Fahrzeug nach Schaffhausen gebracht.

Was geschah in Schaffhausen?

Am Dienstagabend, 28. Juli, um 19.15 Uhr wurde die Schaffhauser Polizei darüber informiert, dass eine Person nach einer tätlichen Auseinandersetzung in Sins (AG) gegen ihren Willen nach Schaffhausen gebracht worden war. Die ausgerückten Polizeifunktionäre konnten den Geschädigten sowie zwei Täter vor Ort antreffen, heißt es in einer Polizeimitteilung.

Der Geschädigte befindet sich in medizinischer Obhut, für die beiden dringend Tatverdächtigen wurde Untersuchungshaft angeordnet. Während der Auseinandersetzung in Sins (AG) sowie der Fahrt nach Schaffhausen waren weitere Personen anwesend, so die Polizei.

Der Zeugenaufruf

Über den genauen Tathergang gibt es derzeit keine Informationen, da er Gegenstand laufender Ermittlungen ist. Personen, die Beobachtungen und sachdienliche Angaben zum Vorfall in Sins (AG) machen können, werden gebeten, sich bei der Schaffhauser Polizei unter der Telefonnummer +41/52 624 24 24 zu melden.