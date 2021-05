von sk

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner machte zu Beginn des von ihm organisierten Zukunftsdialogs Landwirtschaft, an dem mehr als 50 Landwirte teilnahmen, deutlich: „Der andauernde Strukturwandel in unserer Heimat bringt für unsere bäuerlichen Betriebe große Herausforderungen mit sich.“ Viel zu oft stünde die Landwirtschaft im Fokus politischer und gesellschaftlicher Diskussionen. „Wir müssen den landwirtschaftlichen Dialog wieder in der ganzen Breite der Gesellschaft diskutieren – offen und sachlich.“ Als Experte sprach der Agrarwissenschaftler Ralf Vögele von der Universität Hohenheim, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der am Bodensee aufgewachsene Professor für Phytomedizin, Ralf Vögele, stellte nachhaltige Bewirtschaftungsmethoden vor, die an seiner Fakultät erforscht werden. Unter dem Stichwort „Landwirtschaft 4.0 – smart farming“ ging er auf Zielmarkierungen ein, mit denen Pflanzenschutzmittel reduziert werden können. „Keinem landwirtschaftlichen Betrieb macht es Spaß, Pflanzenschutzmittel zu verwenden. Aber wir müssen auch feststellen, dass unsere Gesellschaft makellose Produkte möchte“, sagte Vögele. Digitale Wertschöpfungsketten und gezieltes Marketing würden die Sicherung der Höfe im Schwarzwald garantieren. Als Beispiel nannte er computergesteuerte Drohnen, die auf den Äckern Schädlinge lokal identifizierten, um so eine Analyse über den Befall vornehmen zu können. Ein neu eingerichteter Lehrstuhl für Verbraucherverhalten zeige die Vorteile der regionalen Produktion auf. „Wir müssen den Leuten sagen, was Landwirtschaft bedeutet und wie gut sie ist“, sagte Vögele. Viele Menschen hätten den Bezug zu den Betrieben verloren.

Bonndorf Für Erhalt der Vielfalt: So funktioniert der Vertragsnaturschutz Das könnte Sie auch interessieren

Der Präsident des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV), Werner Räpple, hob in seinem Grußwort den Dialog hervor: „Wir müssen zu einer Versachlichung der Diskussionen kommen. Unsere Landwirtschaft macht einen guten Job.“ Er forderte mehr Aufklärung und ferner auch, die Institutionen und Wissenschaften sprechen zu lassen. Zentral sei das Thema Vermarktung der regionalen Produkte. Er setze auf den kooperativen Ansatz im Naturschutz. „Digitale Möglichkeiten können unsere Arbeit erleichtern, sie müssen aber auch bezahlbar sein“, machte Werner Räpple den finanziellen Aspekt deutlich.

Bonndorf Die Kampagne „Wir versorgen unser Land“ des Landes Baden-Württemberg startet mit Ministerbesuch in Bonndorf Das könnte Sie auch interessieren

Der BLVH-Kreisvorsitzende aus Waldshut, Oswald Tröndle, ging auf den Flächendruck ein. „Die Wirtschaftlichkeit der Betriebe ist ein großes Thema“, berichtete er. Die Tierbestände müssten trotz einer Vielzahl an Auflagen gehalten werden, um rentabel wirtschaften zu können. Dies löse Druck auf die Flächen aus, müssten diese schließlich genutzt und bewirtschaftet werden. Wie Ralf Vögele zeigte er sich überzeugt, dass das Beste aus ökonomischer und ökologischer Landwirtschaft zusammengeführt werden müsse.

Klettgau Für Winzer ist die Weinlese oft ein Pokerspiel Das könnte Sie auch interessieren

Georg Netzhammer, Familienunternehmer und Winzer, ging auf die regionale Produktion ein und forderte, den Endverbraucher darüber aufzuklären, dass diese Bioprodukte mehr kosten. Den Menschen sei bewusst, dass Produktionsaufwand und Ertrag unterm Strich teurer seien. Christina Burkard, Lindenhofbetreiberin aus Wutöschingen, hob hervor, dass die Landwirtschaft auch Landschaftspflege betreibe. Eine Aussage, die der Agrarwissenschaftler Ralf Vögele unterstrich: „Die Landwirtschaft im Südwesten hat jeden Grund, selbstbewusster aufzutreten.“