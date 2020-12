Benjamin Stebner hat mit seinen Bildern aus Lörrach ein digitales Feuerwerk geschaffen – als Trostpflaster, da dieser Höhepunkt zum Jahresende ja dieses Jahr flach fällt. Wir haben die Animation und einige weitere herausragende Bilder von ihm für Sie zusammengestellt. Benjamin Stebner fotografiert gerne nachts. Seine Bilder aus Lörrach hat er nun mit einer Feuerwerk-Animation kombiniert – damit sich alle daran erfreuen können.| Bild: Benjamin Stebner

Wenn aus 2020 das Jahr 2021 wird, wird zum ersten Mal kein buntes Lichtermeer am Himmel glänzen – auch am Hochrhein nicht. Denn Feuerwerke sind wegen des Corona-Lockdowns in diesem Jahr so gut wie tabu. Keiner soll verletzt werden und die