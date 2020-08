von Andreas Böhm

38 Prüflinge der Zimmererinnung Waldshut Bad Säckingen haben vor Kurzem erfolgreich ihre Prüfung im Ausbildungszentrum in Waldshut abgelegt. Es mussten eine Arbeitsprobe und ein Gesellenstück angefertigt werden. Als Arbeitsprobe war ein Pultdach mit Walm und gleicher Dachneigung gefordert. Innungssieger wurde Gabriel Mutter aus Todtmoos mit der Traumnote 1,0 beim Anfertigen der Arbeitsprobe. In Theorie und Praxis erreichte der junge Geselle einen Notendurchschnitt von 1,2. Gabriel Mutter erlernte das Handwerk bei der Zimmerei Christian Denz in Oberwihl. Im Bild die Prüflinge vor der Bildungsakademie Waldshut, links Ausbilder Christian Sailer und der Prüfungsvorsitzende Andreas Ebner (Dritter von links). (abö) Bild: Innung