Hohen Besuch erhielt das Wehrer Unternehmen Rota Verpackungstechnik am Freitag: Bundesaußenminister Heiko Maas war auf Einladung der Waldshuter SPD-Bundestagsabgeordneten und Parlamentarischen Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter an den Hochrhein gekommen. Nicht nur wegen der vielfältigen internationalen Verbindungen des Unternehmens war die Rota das Ziel des Besuchs. Auf den Maschinen, die Rota Verpackungstechnik herstellt, werden unter anderem auch Impfstoffe gegen COVID-19 abgefüllt. 'Vakzine von Biontech, Sputnik, Sinovac und Astrazeneca werden mit unseren Maschinen in verschiedenen Ländern abgefüllt', erklärt Joachim Delhey, gemeinsam mit Andreas Balke Geschäftsführer des Unternehmens.

Über zwei Stunden nahm sich der gut aufgelegte Minister Zeit für das Gespräch mit den Unternehmern und erzählte auch die eine oder andere Anekdote aus der Welt der internationalen Diplomatie. Beim Rundgang durch die Fertigung der Rota zeigte er sich tief beeindruckt von dem mittelständischen Unternehmen.

Ulrich und Joachim Delhey, Heiko Maas, Rita Schwarzelühr-Sutter und Andreas Balke. | Bild: Obermeyer, Justus

Wie Delhey berichtete, gebe es vor allem international eine hohe Nachfrage nach den Maschinen aus Wehr, auch wenn die großen Pharmahersteller Anfang des Jahres zunächst versuchten, ihre bestehenden Kapazitäten zu nutzen. Von der Bestellung bis zur Auslieferung einer neuen Abfüllanlage können nämlich zwölf bis 14 Monate ins Land gehen. Der Impfstoff musste aber schneller produziert werden. Mittlerweile ist die Nachfrage aber auch nach neuen Abfüllanlagen spürbar angezogen. „Wir planen und produzieren nichts von der Stange, sondern konzentrieren uns auf Einzelfertigungen“, erklärt Delhey. „Es bleibt spannend, wie sich die Nachfrage nach Impfstoffen weiter entwickelt.“

Für Bundesaußenminister Maas ist dies allerdings keine Frage: „Wir brauchen weltweit massenhaft mehr Impfstoff, als derzeit vorhanden ist.“ Während in Deutschland mittlerweile der Bedarf weitgehend gedeckt scheint, sieht es vor allem in den Entwicklungsländern völlig anders aus. Um die dortige Nachfrage zu decken, würde auch die Wehrer Rota gerne einen Beitrag leisten. Es gibt sogar schon ein konkretes Projekt, für das sich Rota-Geschäftsführer Andreas Balke die Unterstützung der Bundesregierung erhofft. Eine fertige Abfüll-Linie steht nämlich bereits in einer Werkhalle der Rota – sie soll im Rahmen eines Corona-Entwicklungshilfeprojekts an ein Pharmaunternehmen in Ghana geliefert werden. Allerdings gebe es noch einige Hindernisse zu überwinden, so Balke, obwohl die Zeit drängt. „Das ist Impfstoff-Diplomatie“, meinte Maas und versprach, sich für das Projekt einzusetzen.

Und noch ein Anliegen hatten die beiden Unternehmer an die Politik: Die schlechte Infrastruktur. „Unsere Datenleitungen bereiten uns Probleme“, so Joachim Delhey. Aufgrund der Pandemie habe sich die Zahl der Videokonferenzen vervielfacht, da spüre man die langsamen Leitungen dramatisch. Um nicht auf das kommunale Breitbandnetz warten zu müssen, habe die Firma nun bei der Telekom auf eigene Rechnung eine schnellere 300 MB/s-Leitung legen lassen. „Bislang hatten wir nur 10 Mb/s“, so Delhey. Senior-Chef Ulrich Delhey ergänzte: „Wir reden seit 20 Jahren von Digitalisierung, aber passiert ist da nicht viel“.

Rita Schwarzelühr-Sutter und Heiko Maas. | Bild: Obermeyer, Justus

Auf die alltäglichen Probleme der Wirtschaftsunternehmen durch die EU-Außengrenze zur Schweiz wies Gastgeberin Rita Schwarzelühr-Sutter auf den Minister hin: Durch die hohen Löhne in der Schweiz gingen viele Fachkräfte Firmen verloren. Dies bestätigte Ulrich Delhey, schränkte allerdings ein: „Vor allem Junge folgen dem Geld, aber irgendwann kommen sie wieder zurück, weil sie in der Schweiz länger arbeiten müssen“, so seine Erfahrung.

Obligatorisch bei solch hohem Besuch: Der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Wehr.

Der Eintrag von Heiko Maas ins Goldene Buch der Stadt: „Vielen Dank für den herzlichen Empfang an diesem wunderschönen Ort, an dem Tradition und Innovation zusammenkommen“. Im Hintergrund Bürgermeisterstellvertreter Paul Erhart und Rita Schwarzelühr-Sutter. | Bild: Obermeyer, Justus

Wehr Seit 25 Jahren bei Rota: Geschäftsführer Joachim Delhey hat maßgeblich die Entwicklung der Verpackungsfirma mitgestaltet Das könnte Sie auch interessieren