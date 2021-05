von sk

Wegen eines Felssturzes zwischen Mambach und Fröhnd ist es am Freitagmorgen, gegen 7.40 Uhr, zu einem Unfall auf der Bundesstraße 317 gekommen. Etwa 400 Meter oberhalb der Fahrbahn löste sich laut Polizeibericht ein größerer Felsen, der auf die Fahrbahn stürzte und in mehrere Teile zerbrach. Die größten Teile hatten einen Durchmesser von 80 bis 100 Zentimeter. Eines dieser Teile stürzte auf ein vorbeifahrendes Auto, das auf der Bundesstraße 317 von Zell kommend in Richtung Schönau unterwegs war.

Felsbrocken mussten von der B 317 geräumt werden. | Bild: Polizeipräsidium Freiburg

Das Auto wurde von dem Felsen vorn rechts, im Bereich der Beifahrerseite, getroffen. Durch die Wucht drehte sich das Auto um die eigene Achse und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Die 27-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Ein weiteres Auto, das von Schönau kommend in Richtung Zell fuhr, wurde von einem kleineren Felsen hinten rechts getroffen. Dort wird der Schaden auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Straßenmeisterei war mit schwerem Gerät im Einsatz, um die Überreste des Felsen zu beseitigen. Nach einer Prüfung der Felssicherung wurde die Sperrung der Bundesstraße wieder aufgehoben, schreibt die Polizei abschließend.