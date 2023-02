Jeremias Gotthelf, Gottfried Keller, Robert Walser, natürlich Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt, aber auch Adolf Muschg oder Lukas Bärfuss: Die Schweiz hat dem deutschen Sprachraum und der europäischen Literatur viele große Schriftsteller geschenkt. In diese unvollständige Aufzählung gehört auch ein Laufenburger – Christian Haller. Einen der „bedeutendsten Gegenwartsautoren der Schweiz“ nannte ihn der Germanist Fridolin Stähli 2006, als er die Laudatio auf Haller zur Verleihung des Aargauer Literaturpreises hielt.

Der Schriftsteller hat beim Arbeiten stets den dahinfließenden Rhein im Blick

Christian Haller lebt seit 1994 im Schweizer Laufenburg. Er ist in die Waldstadt gezogen, weil sich hier auch ein kommerziell wenig erfolgreicher Schriftsteller ein Haus leisten konnte. Es ragt in der engen Laufengasse hoch über die ehemaligen Stromschnellen hinaus. Den Blick aus seiner, wie er selbst sagt, „Klause“ auf den mal ruhig, mal wild in die Lande drängenden Fluss hat er in vielen seiner Texte beschrieben.

„Flussabwärts gegen den Strom“ heißt ein 2020 erschienener Roman des begeisterten Rheinschwimmers. Er schließt eine Trilogie ab, deren beide erste Teile 2015 mit „Die verborgenen Ufer“ und 2017 mit „Das unaufhaltsame Fließen“ herausgekommen waren. Die Romane kreisen um ein reales Laufenburger Thema: Ein Hochwasser auf dem im Zuge des Kraftwerkbaus vor über 100 Jahren aufgestauten Rheins hatte einen Teil von Hallers Haus weggerissen. Dieser machte aus dem Ereignis eine Meditation über die jähen Abgründe des Lebens.

Eine Roman-Trilogie über die Geschichte seiner Familie bringt ihm breite Anerkennung

Ebenfalls ein dreiteiliges Romanwerk verschaffte Haller die Anerkennung einer breiten literarischen Öffentlichkeit. In seiner 2001 bis 2006 erschienenen „Trilogie des Erinnerns“ setzt er sich literarisch mit der Geschichte sowohl seiner Familie wie auch der Schweiz und Europas auseinander. Dies in einer ebenso poetischen wie präzisen Sprache, in die er enzyklopädisches Wissen gießt.

Der 1943 in Brugg geborene Haller hatte sich schon früh dafür entschieden, Schriftsteller zu werden. Doch erst 1980 wurde sein erstes literarisches Werk veröffentlicht. Weitere elf Jahre dauerte es, bis mit seiner Literatur von einem größeren Kreis zur Kenntnis genommen wurde.

Christian Haller studierte Zoologie und arbeitete als Dramaturg

Bevor er von der Literatur leben konnte, arbeitete Haller in einer Buchhandlung, studierte zunächst zwei Semester Philosophie, dann bis zum Diplomabschluss Zoologie, betreute den Nachlass eines Schriftstellers, arbeitete für das Gottlieb-Duttweiler-Institut und dann als Dramaturg an einem kleinen Theater im aargauischen Baden.

Dieser beruflichen Spannbreite im Leben Hallers entsprechen die von ihm verwendeten Sujets und literarischen Formen. Sein Werk umfasst Romane und Gedichte, Erzählungen und Märchen, Essays und Theaterstücke. Es zeichnet sich aus durch die Verbindung poetischen Empfindens, künstlerischer Eleganz und naturwissenschaftlicher Sachlichkeit. Die Sprache Hallers entspricht seiner Persönlichkeit, sie ist zurückhaltend aber deutlich, sensibel und kraftvoll.

Einige Werke Hallers wurden in andere europäische Sprachen übersetzt

Über 20 Titel Hallers sind inzwischen erschienen. Einige wurden ins Französische, Russische und Rumänische übersetzt. Zuletzt kamen Ende 2022 bei Matthes & Seitz das Essay „Blitzgewitter. Eine kurze Geschichte des Lichts, in das wir uns stellen“ sowie erst Mitte dieses Monats bei Luchterhand die Novelle „Sich lichtende Nebel“, die vom Physiker Werner Heisenberg handelt, heraus.