von Jörg-Peter Rau und Monika Olheide

Eine Patientin hat Leukämie, und ihre letzte Hoffnung im Kampf gegen diese Blutkrebs-Erkrankung ist eine 8000 Euro teure Therapie, die sie sich aber nicht leisten kann. Ein berührendes Schicksal am Hochrhein, über das auch der SÜDKURIER online berichtet hatte. Nun sind allerdings Zweifel daran aufgetaucht, dass die Geschichte, wie die Frau sie zunächst glaubwürdig erzählt hat, so stimmt.



Mehrere großzügige Menschen in der Region wollten der Frau bereits helfen und müssen nun befürchten, möglicherweise einer Betrügerin aufgesessen zu sein. Auch unsere Redaktion gehört zum Kreis derer, die sich getäuscht fühlen. Nach weitergehenden Recherchen bei unterschiedlichen Stellen in der Region gibt es aber auch Hinweise darauf, dass unsere Gesprächspartnerin eventuell selbst einer Betrugsmasche zum Opfer gefallen ist.

Wir ziehen wir deshalb unsere Berichterstattung über das vermeintliche Schicksal der 55-Jährigen zurück und haben den Artikel von unserer Internetseite genommen. Das veröffentlichte Spendenkonto hat die Sparkasse Hochrhein nach Informationen der Redaktion inzwischen geschlossen. Doch was können Personen tun, die bereits eine Spende auf das angegebene Konto überwiesen haben?

Grundsätzlich rät die Polizei in solchen Fällen dazu, mit der eigenen Bank Kontakt aufzunehmen. Was viele Bankkunden allerdings nicht wissen: Eine Überweisung kann in der Regel – anders als eine Lastschrift-Abbuchung – nicht einfach rückgängig gemacht werden. Das bestätigt die Sparkasse Hochrhein. Allerdings: „Es gibt ein gewisses Zeitfenster, in dem es möglich ist, Überweisungen zurückzuholen“, erklärt Polizeisprecher Mathias Albicker. Wie groß dieses sei, sei aber je nach Kreditinstitut sehr unterschiedlich.

Darüber hinaus sei es auch denkbar, mit der betreffenden Person, an die überweisen wurde, Kontakt aufzunehmen und das Geld zurückzufordern. Kommt es zu einer Strafanzeige, ermittelt die Polizei. „Wir können allerdings nicht einfach so das Geld zurückholen“, so Albicker. Allerdings könne das Konto und die dort gutgeschriebenen Beträge dann eingefroren werden.

Grundsätzlich zur Vorsicht bei Banküberweisungen rät die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Betroffene sollten ihre Bank schnellstmöglich informieren. Allerdings: „Wenn das Geld bereits beim Empfänger eingegangen ist, kann auch die Bank nicht mehr viel machen, das muss dann im Zweifelsfall direkt zwischen Sender und Empfänger geklärt werden“, so ein Sprecher.