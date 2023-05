Die historische Museumsmühle im Weiler bei Stühlingen-Blumegg öffnet das nächste Mal an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 18. Mai, von 14 bis 16 Uhr ihre Pforten. „Auf einer Vatertags-Wanderung, etwa durch die Wutachflühen ist ein Halt an der Mühle eine echte Empfehlung“, schreibt das Landratsamt Waldshut in einer Mitteilung.

Das Technikdenkmal, dessen Substanz bis auf das 14. Jahrhundert zurückgeht, wurde im 18. Jahrhundert durch einen begabten Mühlenkonstrukteur im Auftrag des Klosters St. Blasien errichtet. Drei Mühlräder können fünf Mahl- und Stampfwerke auf einmal antreiben. Auf diese Weise wurden Körner gemahlen, Getreide, Früchte, Ölfrüchte und Knochen gestampft, Gipsgestein zerkleinert und Düngegips zermalmt. Mühlenführer veranschaulichen die einmalige Funktionsweise der gänzlich aus Holz gefertigten Mühle – es wird wieder gemahlen.

Der Eintritt beträgt für Erwachsene 3 Euro, für Kinder 1,50 Euro. Sondertermine für Gruppen können laut Auskunft des Landratsamtes das ganze Jahr über gebucht werden. Ansprechpartner ist Ernst Albert, Bonndorf-Wellendingen, Telefon 07703 520, oder das Landratsamt Waldshut, Telefon 07751 867403, oder per E-Mail kultur@landkreis-waldshut.de.

Nächste Öffnungstage: Am internationalen Museumstag, Sonntag, 21. Mai, ist die Mühle von 14 bis 16 Uhr geöffnet. An diesem Tag ist der Eintritt frei. Weitere Öffnungstage im Mai und Juni: Sonntag, 28. Mai (Pfingstsonntag), 14 bis 16 Uhr, Montag, 29. Mai (Pfingstmontag), 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr (Mühlentag, der Eintritt ist frei). Juni: Donnerstag, 8. Juni (Fronleichnam), 14 bis 16 Uhr, Samstag, 17. Juni, 14 bis 16 Uhr und Sonntag, 18. Juni, 14 bis 16 Uhr.