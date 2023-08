Der Flugplatz in Hütten gehörte in den letzten zwei Tagen ausnahmsweise nicht den Segelfliegern, sondern einer besonderen Vogelart: dem Waldrapp. 35 Jungvögel trafen am Montag nach einem fast 70 Kilometer langen Flug von Binningen, Gemeinde Hilzingen, in Hütten ein, um sich dort auf die Weiterreise zur nächsten Zwischenstation in Besancon in Frankreich vorzubereiten. Am Mittwochmorgen in alle Frühe hoben wieder sie zur Weiterreise ab. Das Ziel der insgesamt rund 2300 Kilometer langen Reise durch drei Länder: ein Überwinterungsgebiet in Vejer de la Fontera in Andalusien, Spanien.

Abgeschirmt: Ziehmutter Helena Wehner bei der Fütterung der Waldrappe in der Voliere, in der die Vögel die Nacht am Flugplatz Hütten verbrachten. | Bild: Peter Schütz

35 Küken von Hand aufgezogen

Bis dahin sind aber noch mehrere Etappen zu fliegen – kein ungefährliches Unterfangen, zumal die Vögel zum ersten Mal in ihrem Leben zusammen ein Winterquartier anfliegen. Begleitet werden sie von zwei Ultraleichtflugzeugen, auf denen sich nebst den Piloten die Ziehmütter der Waldrappe, Helena Wehner und Barbara Steininger, befinden. Sie haben 35 Küken aus den Nestern der Kolonie des Tierparks Rosegg im österreichischen Kärnten von Hand aufgezogen und sie ständig begleitet.

Waldrappe starten auf dem Segelflugplatz Hütten Video: Peter Schütz

Der Waldrapp Der Waldrapp hat ein schwarzes Gefieder, ein nacktes Gesicht und einen roten, gebogenen Schnabel. Auch die Beine sind rot. Er ist ein Zugvogel, der in Kolonien lebt. Sein Zugverhalten wird nicht, wie beim Storch, vererbt. Es wird durch die Elterntiere an den Nachwuchs weitervermittelt. Die jungen Waldrappe, die in Hütten zwischengelandet sind, sind Teil eines Auswilderungsprojektes. Der Waldrapp gilt als stark gefährdet. 1994 stand er noch auf der Liste der „vom Aussterben bedrohten Tiere“. Seit 2004 leitet das Waldrappteam (www.waldrappteam.at) junge, von menschlichen Bezugspersonen aufgezogene Waldrappe mittels Ultraleicht-Fluggeräten von Brutgebieten nördlich der Alpen in Überwinterungsgebiete – bislang in die Toskana, jetzt nach Andalusien – um sie dort auszuwildern. Die Auswilderung ist ein von der EU zu 60 Prozent gefördertes Life-Projekt.

Waldrappe sind an ihrem charakteristischen Aussehen mit dem nackten Gesicht und dem langen roten Schnabel gut zu erkennen. | Bild: Felix Kästle

Die Ziehmütter sind die einzigen Kontaktpersonen der Vögel, weshalb es auch in Hütten nicht erlaubt war, ihrer Voliere nahe zu kommen. „Wir sind für sie nicht nur Futterspender, sondern geben ihnen Sicherheit“, erklärte Helena Wehner. Und: „Wo wir sind, kommen die Vögel mit.“ Das war am Mittwochmorgen kurz nach 7 Uhr, wenn auch aus großer Distanz, zu sehen.

Spannung am Mittwochmorgen: Ziehmutter Barbara Steininger bereitet sich mit dem Piloten auf den Abflug vor. | Bild: Peter Schütz

Als die Flugzeuge startklar waren, öffneten die Ziehmütter die Voliere und rannten über den Flugplatz, während die Waldrappe über ihnen hinwegflogen und dann kreisend in ihrer Nähe blieben. Als die Flugzeuge mit den gelben Gleitschirmen in Richtung Wehr abhoben, flogen die Waldrappe mit – allerdings nicht zwischen den Flugzeugen, wie sie es tun sollten, sondern mal rechts, dann wieder links davon.

Seltener Anblick: Waldrappe im Tiefflug über den Flugplatz in Hütten auf ihrem Weg nach Andalusien. | Bild: Peter Schütz

Andalusien statt Toskana – denn da sind keine Alpen im Weg

„Sie sind eigensinnig“, fand Rudolf Beck vom Waldrapp-Team. Beck erklärte vor dem Abflug den eintreffenden Zuschauern die Besonderheiten der Mission und der Vögel. Über die Alpen gehe es deshalb nicht ins Winterquartier in der Toscana, weil die Waldrappe erst Ende Oktober, Anfang November losfliegen würden, dann jedoch in den Wintereinbruch geraten und im Schnee keine Nahrung aufnehmen könnten. Für Andalusien würde zudem sprechen, so Beck, dass dort seit 20 Jahren eine Waldrapp-Population aufgebaut wird.

Freiheit: Die Waldrappe am Mittwochmorgen über dem Flugplatz von Hütten. Gut zu erkennen sind die roten Schnäbel.

Die Vögel folgen dem gelben Fluggerät

Nicht nur die Gleitschirme sind gelb, sondern auch die Shirts von Helena Wehner und Barbara Steininger. Damit ziehen sie die ganze Aufmerksamkeit der Waldrappe auf sich – niemand sonst trägt Gelb. Aber: „Die Vögel würden uns auch ohne Gelb kennen“, weiß Barbara Steininger, für die es die erste Aufzucht ist, „vor allem in der Anfangsphase ist es eine Unterstützung“. Die Küken schlüpften im April. Die Aufzucht erfolgte von Hand. Im Alter von 40 bis 45 Tagen lernten sie fliegen, danach begann das Training mit den Fluggeräten.

Viel Publikum gab es am Mittwochmorgen um 7 Uhr auf dem Flugplatz in Hütten beim Abflug. | Bild: Peter Schütz

Männchen Ingrid und Weibchen Stefan

Klar, dass im Lauf der Zeit eine persönliche Beziehung zwischen den Vögeln und ihren „Müttern“ entstand. „Für uns sind sie Freunde“, sagte Helena Wehner, zum vierten Mal an einer Aufzucht beteiligt. Nur mit den Namen haute es nicht ganz hin, denn diese wurden vergeben, als die Geschlechter noch nicht bekannt waren. So heißt das größte Männchen Juana, ein anderes Ingrid, und das kleinste Weibchen heißt Stefan. Außerdem gibt es Langer John und Dr. Saurier, beides Weibchen. In der Luft spielen die Namen aber keine Rolle. Hauptsache, es geht vorwärts ins Winterquartier nach Andalusien. Buen vuelo! Guten Flug!