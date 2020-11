Schaffhausen vor 4 Stunden

Eier geworfen, Wände beschmiert, Fenster eingeschlagen: Zahlreiche Sachbeschädigungen in Schaffhausen zu Halloween

In der Halloween-Nacht am Samstag haben unbekannte Täter diverse Gebäude und Autos in der Stadt Schaffhausen sowie in Neunkirch beschädigt. Die Schaffhauser Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.