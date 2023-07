Es ist ein seltenes Kompliment, wenn schwedische Kinder einem Dorf im Südwesten Deutschlands eine Atmosphäre wie aus dem Astrid-Lindgren-Bilderbuch bescheinigen. Denn die Autorin der Kinderbuch-Weltbestseller „Pippi Langstrumpf“, „Michel aus Lönneberga“ und der „Kinder aus Bullerbü“ wird für ihre lebensnahen Geschichten über frech-fröhliche Kinder und kauzige Erwachsene von Millionen von Kindern bis ins Erwachsenenalter heiß und innig geliebt.

Eggingen mit Bullerbü-Charme

Dieses deutsche Dorf mit Bullerbü-Charme war Eggingen, in dem in den 1980er-Jahren immer wieder Kinder der deutschen Schule von Stockholm für mehrere Wochen zu Gast waren. Von ihnen stammte das Kompliment von der Lindgren-Atmosphäre. Gemeint war damit auch die alte Grundschule in der Nähe der Kapelle von Untereggingen, die mitten in der Natur lag. So hätte es auch bei Michel in Lönneberga aussehen können. Der Schulhof war umgeben von Wiesen, Bäumen und Hecken. Zu deren Bewohnern zählten auch ein paar halbwilde Katzen, denen der Hausmeister Futter hinstellte.

Kater „Siam“ nimmt am Unterricht teil

Zweifellos der Boss dieser Meute war ein königlicher Kater, Siam genannt, weil unter seinen Vorfahren vermutlich eine Siamkatze gewesen war. Und Siam beschloss eines Tages, aus dieser Nähe zur Schule Nägel mit Köpfen zu machen, sprich: Am Unterricht teilzunehmen. Daraus entwickelte sich ein von Eltern und Lehrern gestattetes Privileg, das im Sommer 1988 auch einen Zeitungsbericht wert war. In ihm wurde geschildert, wie Siam pünktlich um 7.45 Uhr sich vor dem Eingang einfand und der erste war, der die Schule betrat.

Die Drittklässler waren im die Liebsten

Die 3. Klasse war Siam die liebste. Mit größter Selbstverständlichkeit suchte er sich einen Platz bei einem der Kinder, unter denen er seine Lieblinge hatte. Oder aber er legte sich auf eine Schulbank. Gelegentlich okkupierte er den gepolsterten Lehrerstuhl, auch wenn dieser nicht frei war. Mit Langmut ließ er auch einen Besuch des Schulrats über sich ergehen – er schlief einfach weiter. Nicht bekannt ist, wie lange Siam lebte. Doch spätestens 1994 mit dem Umzug der Grundschule ins neue Gebäude im Dorf war auch seine Schulzeit zu Ende.