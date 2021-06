In den Verordnungen rund um die Corona-Pandemie verliert man schnell den Überblick. Kürzlich wurden auch die Regeln für die Ein- und Rückreise nach Frankreich geändert, denn das Land ist nun kein Hochinzidenzgebiet mehr, sondern „nur“ noch einfaches Risikogebiet. Was gilt, wer ohne Quarantäne ein- und ausreisen darf, und was Grenzgänger beachten müssen, erfahren Sie hier.

Sie möchten gerne mal wieder in die Lieblings-Patisserie auf der anderen Seite der deutsch-französischen Grenze? Lust auf einen Abstecher ins Elsass und wissen nicht was gilt? Und was sind aktuell die Regeln für Grenzgänger, die in Deutschland leben