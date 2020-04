Hochrhein vor 3 Stunden

Dürfen ab Montag auch größere Geschäfte öffnen, wenn sie ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter verkleinern?

Was einige Händler in der Region Ende vergangener Woche noch für möglich und wünschenswert hielten, ist laut Mitteilung des Wirtschaftsministeriums vom Samstag keine Option. Ein Blick in die Richtlinien des Landes, die ab Montag gelten.