Die neuen Deutschlandtickets sind frisch gedruckt und unterwegs zu den Kunden. Die Mitarbeiter des Waldshuter Tarifverbunds (WTV) waren fleißig. Sie haben die Kärtchen in Kuverts gesteckt und verschickt. Dafür war die Geschäftsstelle extra für einen Tag geschlossen. Der WTV verspricht: Die Umschläge mit den Tickets liegen am Wochenende in den Briefkästen.

So viele Abo-Kunden bekommen das Ticket

Der Waldshuter Tarifverbund hat nach eigenen Angaben 3500 WTV-Abos aufgrund des günstigeren Preises von 49 Euro automatisiert in das Deutschlandticket-Abonnement überführt. Die neuen WTV-Fahrkarten haben zusätzlich das Logo des Deutschlandtickets und einen bundesweit prüfbaren Barcode aufgedruckt und werden in den nächsten Tagen per Post zugestellt.

Trotz Verzögerung kommt es pünktlich

„Wir freuen uns, dass die Umsetzung beim WTV reibungslos über die Bühne gegangen ist und unsere Bestands- und die Neukunden pünktlich ihr D-Ticket-Abo erhalten“, erklärt WTV-Geschäftsführer Lothar Probst in einer Pressemitteilung. In der Abocenter-Software habe sich der Datenumzug aus den bestehenden WTV-Jahresabonnements für Erwachsene zwar teilweise verzögert, dennoch habe das Team des WTV alle Fahrkarten noch rechtzeitig in den Versand bringen können.

Mitarbeiter des Waldshuter Tarifverbunds verpacken die neuen Deutschlandtickets (von links): Irene Schlegel, Sebastian Nieselt, Susanne Tröndle, Sandra Schmidt, Johannes Gey. | Bild: Dominik Hässig/WTV

Eine zusätzliche App ist noch nicht nötig

Gemäß der Vorgabe des Bundes wird der WTV auch ein rein digitales Deutschlandticket als App zur Verfügung stellen. Die WTV-Kunden können sich dann auf Wunsch von der Kunststoffkarte in die App umstellen lassen. Ab 1. Januar 2024 ist eine solche App-Lösung zwingend vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefordert. Bis es aber soweit ist, können die WTV-Kunden einfach mit der übersandten Fahrkarte in ganz Deutschland fahren.

Dazu schreibt WTV-Geschäftsstellenleiter Sebastian Nieselt in einer E-Mail: „Für Kunden, die keine Handy App laden können oder wollen, konnte zwischenzeitlich eine (Übergangs-) Lösung gefunden werden. Die Kunden erhalten vom WTV eine Plastikkarte mit Barcode, der deutschlandweit kontrollierbar ist. Damit ist die Handy App zunächst nicht zwingend nötig.“

Es gibt noch Sonderfälle

Kunden mit einem WTGoldTicket für Senioren oder einem übertragbaren WTSuperTicket wurden im Vorfeld vom WTV angeschrieben und informiert: Sie werden nur auf deren expliziten Wunsch hin in das Deutschlandticket überführt, da dieses weder die jeweils gewohnte Mitnahmeregelung, noch die Übertragbarkeit aufweist.