von sk

Bei der Kontrolle in einem Paketshop in Erzingen hatte ein Paket aus der Domini-kanischen Republik das besondere Interesse des Rauschgift-Spürhundes geweckt.

Schon beim ersten Schnuppern legte sich Odin vor dem Paket ab und zeigte den Zöllnern damit an, dass sie die Sendung genauer unter die Lupe nehmen sollten.

Das Paket enthielt knapp 200 Gramm Kokain. Als der Empfänger des Pakets – ein in der Schweiz ansässiger Mann – seine illegale Sendung wenig später abholen wollte, wurde er von den Zöllnern vorläufig fest-genommen.

Gegen den 34-Jährigen wurde wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel-gesetz ein Strafverfahren eingeleitet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut erging gegen den Mann Haftbefehl.