von SÜDKURIER-Redaktionen

Bis Ostersonntag, 12. April (Stand: 15.30 Uhr) sind 252 Menschen aus dem Landkreis Waldshut positiv auf Covid-19 getestet worden, davon 112 Frauen und 140 Männer. Gegenüber Karfreitag stieg die Zahl um 16 an. Von den 252 Infizierten sind inzwischen 110 wieder genesen. 34 mit Corona infizierte Personen aus dem Landkreis Waldshut sind derzeit in stationärer Behandlung. Die Zahl der Todesopfer hat sich nun auf 16 erhöht.

Landkreis Lörrach: Am Ostersonntag ist die Zahl der bestätigten Infektionen mit COVID-19 um sechs auf jetzt insgesamt 482 gestiegen (Stand: 12. April, 14 Uhr). Im Moment werden 40 Patienten im Krankenhaus behandelt. Sieben von ihnen müssen beatmet werden. Seit gestern ist eine weitere über 75 Jahre alte Person verstorben. Es ist der 22. Todesfall im Landkreis Lörrach in Verbindung mit dem Corona-Virus. Gesund aus der Quarantäne entlassen sind inzwischen 230 Personen, die nachgewiesen mit COVID-19 infiziert waren.

Hochrhein Wegen Corona: Landkreis Waldshut sucht händeringend zusätzliche Pflegekräfte Das könnte Sie auch interessieren

Kanton Basel-Stadt: In Basel ist nun eine abflachende Kurve spürbar, allerdings steigen die Zahlen auch hier weiter an. Mit Stand Ostersonntag, 12. April 2020, 10 Uhr, liegen insgesamt 882 positive Fälle von Personen mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt vor. Dies sind 16 mehr als am Vortag. 629 Personen der 882 positiv Getesteten und damit über 70 Prozent sind wieder genesen. Der Kanton Basel-Stadt verzeichnet unverändert 33 Todesfälle. Im Kanton Basel-Stadt werden nebst den Tests der Kantonsbewohner auch Tests von Verdachtsfällen aus anderen Schweizer Kantonen und dem grenznahen Ausland durchgeführt. Bisher sind die Tests von 1367 Personen positiv ausgefallen (inklusive der 882 Basler Fälle). Aktuell befinden sich 63 Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Basel-Stadt aufgrund einer Covid-19-Infektion in Spitalpflege in einem baselstädtischen Spital. Total sind dies 86 Personen. Insgesamt 12 Personen benötigen Intensivpflege. Die anderen Patientinnen und Patienten befinden sich auf der normalen Station.

Kanton Baselland: Auch im Kanton Baselland scheint sich die Lage langsam zu entspannen. Von Karfreitag bis Ostersonntag nahm die Zahl der bestätigten Fälle um 18 auf 740 zu. Die Zahl der Covid-19-Patienten die in Spitäler behandelt werden müssen, sinkt seit 31. März stetig. Aktuell sind es 48 Patienten, davon werden 31 intensiv betreut. Allerdings ist am Sonntag ein weiterer Todesfall zu beklagen. Insgesamt sind es nun 23 Todesopfer in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Der Kanton Aargau hat wegen des Feiertages keine aktuellen Zahlen veröffentlicht. Am Samstag hatte das Gesundheitsdepartement 28 neue positive Tests gemeldet. Insgesamt sind es demnach 878. 76 infizierte Personen sind hospitalisiert, davon 23 Personen auf der Intensivstation, 21 davon werden künstlich beatmet. 6 Personen sind auf der Intermediate Care Unit/Überwachungsstation. 18 Personen sind verstorben.