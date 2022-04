Rheinfelden vor 1 Stunde Drei Verletzte nach Explosion bei Evonik in Rheinfelden Nach einer Verpuffung im Chemieunternehmen Evonik in Rheinfelden wurden drei Personen verletzt. Denn sie wurden von umherfliegenden Dachteilen getroffen.

Beim Evonik-Standort in Rheinfelden kam es am Dienstagmorgen zu einer Verpuffung, drei Mitarbeiter wurden verletzt in eine Klinik gebracht. | Bild: Evonik Rheinfelden