Dass an einem Tag mehrere Unfälle passieren, ist nichts Ungewöhnliches. Dass diese aber allesamt von alkoholisierten Autofahrern verursachten werden, schon. Im Aargau war dies am Montag der Fall.

Erster Unfall in Aarau

Der erste Unfall ereignete sich laut Kantonspolizei, am Montag, 11. April,

kurz nach 13 Uhr in Aarau. Ein 43-jähriger Autofahrer fuhr von Oberentfelden herkommend in Richtung Aarau. Dabei missachtete er die rote Ampel. Daraufhin habe er zurückgesetzt und sei gegen die Stoßstange des hinter ihm stehenden Autos geprallt. Die anschließende Atemalkoholmessung habe einen Wert von rund 1.8 Promille, so die Kantonspolizei in ihrer Pressemitteilung.

Zweite alkoholisierte Autofahrerin

Ebenfalls in Aarau kam es kurz nach 17.30 Uhr zu einem weiteren Verkehrsunfall. Dabei

prallte eine 49-jährige Autofahrerin ins Heck des vor ihr stehenden Autos, wie die Kantonspolizei mitteilt. Auch diese Lenkerin sei laut Polizei alkoholisiert

unterwegs gewesen, der Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2.1

Promille. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine

Strafuntersuchung und ordnete eine Blutprobe an.

Dritter Unfall: Mit Handy abgelenkt

Der dritte Unfall ereignete sich in Strengelbach, kurz nach 18 Uhr. Ein 30-jähriger Autolenker sei von seinem Mobiltelefon kurz abgelenkt gewesen, prallte dann gegen einen Kandelaber. Auch dieser sei laut Polizeibericht alkoholisiert unterwegs gewesen, die durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von rund 1.4 Promille.



Die drei Autofahrer mussten ihre Führerscheine auf der Stelle an die Entzugsbehörde abgeben.