Ein schwerer Autounfall mit drei Fahrzeugen und mehreren Verletzten: Das Szenario dieser Übung in Wehr hatte es unlängst in sich. Schauen Sie selbst, wie die Einsatzkräfte reagieren, wenn Menschen um Hilfe rufen, ein Hund beruhigt werden muss und schweres Gerät zum Einsatz kommt, um die Verletzten zu bergen.

Das Blaulicht zuckt über das zerbeulte Blech und die geborsten Autoscheiben, leise hört man das Rufen und Wimmern der Verletzten – aber was so hochdramatisch wirkt, ist nur Schauspielerei. Denn der Autounfall mit drei Fahrzeugen in der