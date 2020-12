von sk

Die Mitglieder der Partei Freie Wähler des Wahlkreis Waldshut haben Dominik Brox zum Kandidaten für die Landtagswahl im März 2021 gewählt. Der 29-Jährige stellte sich als einziger Bewerber zur Wahl, teilt die Partei mit. Dominik Brox arbeitet als IT-Berater in der Schweiz, ist verheiratet und wohnt mit seiner Frau und einem kleinen Sohn in Waldshut. In seiner Bewerbungsrede nannte er die Schwerpunkte seiner politischen Arbeit. Ein wichtiges Thema sei für ihn die Bildungspolitik, heißt es in der Mitteilung. Er fordert, „die alten verkrusteten Lehrmethoden zu reformieren und sie den heutigen Anforderungen anzupassen“.

Moderne Energiewirtschaft und Klimaziele

Moderne Energiewirtschaft nennt Brox ebenfalls ein großes Thema. Energiepolitik sollte technologieoffen gestaltet werden, wobei er dem grünen Wasserstoff eine große Bedeutung beimesse. Dezentralen Lösungen, wann immer möglich mit erneuerbaren Energien, seien zu bevorzugen und müssen dem Standort angepasst sein. Die Einhaltung der Klimaziele sei Dominik Brox ein dringliches Anliegen, damit der Klimawandel nicht die Zukunft der jüngeren Generationen gefährde.

In der Abstimmung wählte die Versammlung Dominik Brox einstimmig zum Landtagskandidaten. Auf die Wahl eines Ersatzkandidaten wurde verzichtet. Der Versammlungsleiter und Bezirksvorsitzende Kurt Wallschläger sieht die Partei Freie Wähler „auf einem guten Weg für ein beachtliches Wahlergebnis“. Nichts zu tun hat die Partei mit den kommunalen Freie-Wähler-Ortsvereinen. Diese agieren frei und unabhängig voneinander, heißt es in der Mitteilung abschließend.

Das sind die anderen Kandidaten im Wahlkreis Waldshut

