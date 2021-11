Bad Säckingen vor 3 Stunden

Drogeriemarkt-Kette dm am Hochrhein: Schweres Geschäftsjahr für die 13 Filialen zwischen Grenzach und Jestetten – trotzdem wird erweitert

Corona bereitet dem Handel das zweite Krisenjahr in Folge. Obwohl Drogerien öffnen durften, sank die Kundenfrequenz und damit der Umsatz in den dm-Filialen entlang der Schweizer Grenze. Dennoch expandierte der Konzern am Hochrhein. 2022 eröffnet ein neuer Markt in Lauchringen.