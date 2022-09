Das Land Baden-Württemberg besitzt fast 500 Kilometer Außengrenzen zu europäischen Staaten: 179 Kilometer im Rhein zu Frankreich sowie 316 Kilometer ebenfalls im Rhein und auf Land (die Staatsgrenze auf dem Bodensee ist völkerrechtlich nicht fixiert) zur Schweiz. Praktisch in ihrer gesamten Länge gehört diese Außengrenze zum badischen Landesteil. Daran erinnert zum 70-jährigen Bestehen des Landes Baden-Württemberg der Landesverein Badische Heimat mit dem Sammelband „Die Rolle Badens in Europa – ,Badische Außenpolitik‘ von 1945 bis heute“.

Hochrhein Leben in der Grenzregion: Der Hochrhein wird zum Lehrstück für Diplomaten aus aller Welt Das könnte Sie auch interessieren

Als Teil der Schriftenreihe „Badische Heimat“ erschienen und herausgegeben vom ehemaligen Freiburger Regierungspräsidenten Sven von Ungern-Sternberg befasst sich das über 500 Seiten starke Werk mit zahlreichen Aspekten meist des politischen und administrativen Zusammenwirkens über die Staatsgrenze nördlich und östlich des Rheinknies hinweg. Viele der Autoren waren oder sind noch Akteure dieser „badischen Außenpolitik“: So kommen mehrere ehemalige Freiburger Regierungspräsidenten und mit Bärbel Schäfer auch die derzeitige Amtsinhaberin zu Wort, mehrere ehemalige oder aktuelle Bundes- und Landesminister, dazu Bundes- und Landtagsabgeordnete, Landräte, Oberbürgermeister und Spitzenbeamte. Nicht zu vergessen natürlich Ministerpräsident Winfried Kretschmann und sein Vorgänger Erwin Teufel.

Viele der Autoren haben die von ihnen beschriebene Politik mitgestaltet

Allzu viel kritische Auseinandersetzung mit der „badischen Außenpolitik“ der vergangenen 77 Jahre kann der Leser also nicht erwarten, schreiben doch hier viele, die diese Politik maßgeblich mitgestaltet oder sogar entscheidend gestaltet haben. Doch bietet das Werk einen umfassenden und soliden Überblick über Problemstellungen und Lösungsversuche bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf Verwaltungsebene. Die einzelnen Kapitel sind dabei den politischen Institutionen und Gebietskörperschaften, der Wirtschaft, Raumordnung und Mobilität, der Wissenschaft, Forschung, Bildung und Gesundheit sowie der Kultur gewidmet.

Sven Ungern von Sternberg (Hrsg.): „Die Rolle Badens in Europa – ,Badische Außenpolitik‘ von 1945 bis heute.“ Rombach Verlag Freiburg 2022, 504 Seiten, 34 Euro. | Bild: Vonberg, Markus

Die meisten der Autoren richten ihren Blick überwiegend oder ausschließlich nach Westen und befassen sich vorrangig mit den Beziehungen ins Elsass und nach Frankreich. Den für Baden-Württemberg, seine Einwohner und seine Wirtschaft bedeutenderen Partner jenseits der Grenzen allerdings stellt die Schweiz dar. Die wichtigen Beziehungen mit diesem Land beleuchtet der Band leider zu wenig. 18 Beiträge führen den Oberrhein im Titel, den Hochrhein gerade einmal zwei.

Gemeinsamer Beitrag von Waldshuter Alt-Landrat und des Aargauer Alt-Landammann

Einer davon ist der gemeinsame Beitrag des Waldshuter Alt-Landrats Bernhard Wütz und des Aargauer Alt-Landammanns Thomas Pfisterer. In die „Erneuerung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Hochrhein“ stellen sie die Institutionen vor, die ab 1993 hier geschaffen wurden, um gemeinsame Probleme über die Grenze hinweg zu lösen. Eine zentrale Rolle nimmt dabei die 1997 in Laufenburg gegründete Hochrheinkommission ein, in der zunächst 38 aargauische und 13 badische Gemeinden institutionalisiert zusammenarbeiteten, und die seit 2006 die Kantone Aargau und Schaffhausen sowie die Landkreise Lörrach und Waldshut komplett umfasst.

Hochrhein Bei der Rettung des Klimas wollen der Landkreis Waldshut und der Kanton Aargau zusammenarbeiten Das könnte Sie auch interessieren

Pfisterer und Wütz benennen zahlreiche Beispiele einer gelungenen internationalen administrativen Kooperation: die Zusammenarbeit bei der Abfallverwertung seit 1996, die Schaffung der elektrifizierten Eisenbahnverbindung zwischen Koblenz und Waldshut-Tiengen 1999, die Zusammenarbeit bei der schulischen Bildung ebenfalls seit 1999, den Bau der neuen Rheinbrücke bei Laufenburg 2004 und andere mehr. Sie erwähnen aber auch Felder, auf denen es trotz der institutionalisierten Zusammenarbeit kräftig harzt, allen voran die Fluglärmproblematik. Keine Erwähnung findet die Schweizer Suche nach einem Atomendlager, das auf jeden Fall auf Schweizer Seite des Hochrheins eingerichtet wird, und wo auch deutsche Grenzgemeinden in den Partizipationsprozess eingebunden waren.