Hochrhein/Südschwarzwald vor 2 Stunden Diese Ausflugstipps für den Hochrhein werden Sie begeistern Am Hochrhein gibt es einiges zu erleben: Von einem spannenden Tag im Automobilmuseum Mulhouse, bis hin zu einer Erkundung der Burgruine Rötteln. Wir haben für Sie Ausflugstipps in der Region zusammengestellt.

Jede Menge Spaß in der Natur: Philipp ist begeistert von den Spielmöglichkeiten im Wald bei Ühlingen-Birkendorf. Was es am Hochrhein und im Südschwarzwald alles zu entdecken gibt, haben wir hier für Sie zusammengestellt. | Bild: Olheide, Monika (Archivbild 2021)