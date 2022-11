Küssaberg: Feuerwehr löscht brennendes Auto am Grenzübergang

Ein Auto ist am Mittwochabend, 23. November, kurz nach 23 Uhr, beim Grenzübergang in Küssaberg-Rheinheim Brand geraten. Die angerückte Feuerwehr konnte das Feuer im Motorraum löschen, bevor es sich auf das ganze Auto ausbreiten konnte.

Dennoch soll laut Polizei ein Totalschaden in Höhe von rund 7000 Euro entstanden sein. Das Auto war zuvor in der Schweiz in Grenznähe liegengeblieben und wurde an einem Abschleppseil nach Deutschland abgeschleppt, wo es kurz nach der Grenze aus dem Motorraum zu qualmen begann. Während den Löscharbeiten war der Grenzübergang kurzzeitig gesperrt.

Bad Zurzach Ein Auto auf einem Parkplatz geht in Flammen auf und brennt komplett aus Das könnte Sie auch interessieren

Waldshut-Tiengen: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer prallt gegen Straßenlaterne

Ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer ist in der Nacht auf Donnerstag, 24. November, in Gurtweil gegen eine Straßenlaterne geprallt. Wie die Polizei berichtet, hat deshalb gegen 3.20 Uhr der automatische Notruf im Auto ausgelöst.

In der Schlüchttalstraße traf eine Polizeistreife neben dem schwer beschädigten Auto den unverletzten 20 Jahre alten Fahrer an. Da dieser unter Alkoholeinfluss zu stehen schien, musste er einen Alcomatentest machen. Dieser ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein des Mannes einbehalten.

Den entstandenen Sachschaden gibt die Polizei mit rund 20.000 Euro an. Neben der Polizei war auch der Rettungsdienst im Einsatz.

Klettgau: Fahrräder am Bahnhof Erzingen beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Am Bahnhof in Erzingen sind am Mittwoch, 23. November, mehrere Fahrräder mutwillig demoliert worden. Die Tat soll sich laut Polizei zwischen 7 und 18.15 Uhr ereignet haben. Fahrradsättel, Lichter und Klingeln wurden beschädigt und die Luft aus den Reifen gelassen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet um sachdienliche Hinweise und die Eigentümer demolierter Räder, sich zu melden (Kontakt 07751/831 60).