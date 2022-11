Ühlingen-Birkendorf: Bergwacht und Rettungshubschrauber retten schwer verletzte Reiterin

Mit einem Rettungshubschrauber musste am Sonntagmittag, 20. November, eine schwer verletzte Reiterin bei Brenden gerettet werden. Wie die Polizei berichtet, war die 22-jährige Frau kurz vor 13.30 Uhr bei einem Austritt vom Pferd gefallen, nachdem dieses gescheut hatte.

Bei dem Sturz hat sich die 22-Jährige eine Kopfverletzung zugezogen. Im Einsatz waren die Bergwacht, der Rettungsdienst mit Rettungshubschrauber und die Polizei. Aufgrund des unwegsamen Geländes konnte nur unter erschwerten Bedingungen zu der Verletzten vorgedrungen werden, berichtet die Polizei weiter.

Sie wurde nach ihrer Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Da keine Landemöglichkeit für den Hubschrauber vorhanden war, wurde die Verletzte mit einer Winde gerettet.

Waldshut-Tiengen: Autofahrer muss Strafen begleichen und wird erneut angezeigt

Die Autofahrt eines 47 Jahre alten Mannes war am Sonntagmittag, 20. November, am Grenzübergang in Waldshut-Tiengen gleich nach Grenzübertritt beendet. Laut Polizei wurde der Autofahrer gegen 15.15 Uhr durch den Zoll kontrolliert.

Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann drei Vollstreckungshaftbefehle bestanden. Er hatte gegen ihn verhängte Geldstrafen aus Strafverfahren nicht bezahlt und auch die ersatzweise möglichen Freiheitsstrafen nicht angetreten.

Er bezahlte den offenen Geldbetrag von rund 4000 Euro an Ort und Stelle und konnte so seinen Weg fortsetzen. Allerdings musste er sein Auto stehen lassen, weil es ihm behördlich untersagt worden war, in Deutschland ein Kraftfahrzeug zu führen. Daraus resultierten laut Polizei auch zwei verhängte und nun bezahlte Geldstrafen. Ein neuerliches Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis war die Folge.

Waldshut-Tiengen: Mutmaßlicher Randalierer kommt in Gewahrsam

Ein mutmaßlicher Randalierer ist in der Nacht auf Sonntag, 20. November, in Waldshut-Tiengen in Gewahrsam genommen. Wie die Polizei mitteilt, war der 29-jährige gegen 3 Uhr in einer Gruppe in der Innenstadt von Waldshut unterwegs. Dabei fiel er Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes auf, wie er einen Mülleimer umgerissen und eine Warnbake umschmissen haben soll.

Bereits davor sei die Gruppe wegen des von ihr ausgegangen Lärms von diesen Einsatzkräften angesprochen und ermahnt worden. Mit Unterstützung der Polizei wurde die Gruppe am Bahnhof kontrolliert.

Der 29-jährige zeigte sich laut Polizei „völlig uneinsichtig“ und soll auch beleidigend geworden sein. Er wurde in Gewahrsam genommen. Dagegen setzte er sich zur Wehr und musste überwältigt werden. Der Tatverdächtige war alkoholisiert.

Grafenhausen: Diebstahl vom Recyclinghof – drei Tatverdächtige in Auto gestoppt

Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag, 20. November, drei Tatverdächtige nach einem mutmaßlichen Diebstahlsdelikt vom Gelände des Recyclingshofes in Grafenhausen gestoppt. Wie die Polizei berichtet, ging gegen 0.10 Uhr ein Zeugenhinweis ein, wonach sich dort drei Personen mit Taschenlampen aufgehalten hatten und danach mit einem Auto davongefahren seien.

Eine Polizeistreife kontrollierte ein verdächtiges Auto in der Nähe. Darin befanden sich drei Männer im Alter zwischen 19 und 30 Jahren. Im Wagen befanden sich laut Angaben Taschenlampen und mutmaßliche Dinge vom Recyclinghof, die beschlagnahmt wurden. Gegen die drei wurden Ermittlungen eingeleitet.

Klettgau: Einbruch in nicht bewohnten Altbau in Grießen

Ein Einbruch in einem nicht bewohnten Altbau ist am Samstagmorgen, 19. November, beim Bahnhof in Klettgau-Grießen entdeckt worden. Wie die Polizei berichtet, sollen der oder die Täter bei Dunkelheit zunächst mehrfach versucht haben, die Haustüre gewaltsam zu öffnen.

Schließlich seien sie über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude gelangt, das gerade renoviert wird. Entwendet wurden eine schwarze Werkzeugkiste und ein Akkuschrauber samt Transportbox und Akkus.

Neben dem Diebstahlsschaden verursachten die Einbrecher einen beträchtlichen Schaden am Gebäude, den die Polizei mit mehreren Tausend Euro angibt. Die Tatzeit lag zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 9.45 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Wutöschingen, Telefon 07746/928 50, entgegen.

Lauchringen: Unbekannte brechen in Gaststätte ein und einen Spielautomaten auf

In eine Gaststätte in der Hauptstraße in Unterlauchringen ist in der Nacht auf Sonntag, 20. November, eingebrochen worden. Laut Polizeiangaben drangen der oder die Täter über ein Fenster gewaltsam in das Gebäude ein. Im Gastraum wurden die dort befindlichen Spielautomaten aufgebrochen und die Geldkassetten entwendet.

Zwischen 0.30 und 1 Uhr wurde Geräusche aus dem Imbiss wahrgenommen. Wer Verdächtiges beobachtet hat und sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Tiengen zu melden (Kontakt 07741/831 60).

Lauchringen: Auto landet in Bäumen

Unverletzt haben ein Autofahrer und ein mitfahrendes Kind einen Verkehrsunfall am Samstagabend, 19. November, auf der L 162 unterhalb von Küssaberg-Bechtersbohl überstanden. Gegen 18.10 Uhr war der 45-jährige dort bergab in Richtung B 34 unterwegs, als er in einer starken Kurve von der Fahrbahn geriet.

Sein Auto prallte laut Polizei zunächst gegen eine Leitplanke, wurde von dort abgewiesen und landete schließlich zwischen mehreren Bäumen. Das Auto blieb auf der Beifahrerseite liegen. Die beiden Insassen konnten sich selbst befreien und blieben nach dem derzeitigen Kenntnisstand unversehrt.

An der Unfallstelle wurden sie vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Auch die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden liegt bei mehreren Tausend Euro.