von SK

Zum dritten Mal in Folge meldet die Agentur für Arbeit Lörrach einen Rückgang der Arbeitslosigkeit. Im April wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 10.505 Arbeitslose gezählt. Insgesamt waren 172 Menschen weniger arbeitslos gemeldet. Auch wenn die Corona-Krise ein herber Schlag für die Region ist, bleibt der befürchtete Einbruch – auch nach zwei weiteren Lockdowns – aus.

Viel Bewegung auf dem Arbeitsmarkt

Der Arbeitsmarkt zeigt sich laut Arbeitsagentur Lörrach im April lebhaft und erinnert an die Zeit vor der Corona-Pandemie: Nahezu genauso viele Menschen wie 2018 und 2019 meldeten sich arbeitslos und nahmen auch wieder einen Job auf.

Der Ausgleich auf dem Arbeitsmarkt funktioniere laut Arbeitsagentur zunehmend besser. Mit 10.505 Arbeitslosen bleibe das Niveau allerdings noch immer weit über dem vor der Krise.

Fast die Hälfte hat keine abgeschlossene Berufsausbildung

Fast die Hälfte davon verfügt über keine abgeschlossene Berufsausbildung. Für Horst Eckert, Leiter der Lörracher Arbeitsagentur, heißt das, am Ball bleiben: „Wir verfolgen unser Ziel konsequent, Beschäftigung zu fördern und jedem, der es benötigt, bei Qualifizierung, Aus- und Weiterbildung zu unterstützen.“

Horst Eckert, Leiter der Agentur für Arbeit Lörrach. | Bild: Agentur für Arbeit Lörrach

Investition in Weiterbildung brauche einen langen Atem, der sich bei einem Blick in die Vorjahre aber lohnt: Gegenüber dem Boomjahr 2018 werden 26 Prozent mehr Menschen beruflich weitergebildet oder umgeschult. „Damit Qualifikationen und Kompetenzen mit diesem schnellen Wandel Schritt halten, wird uns die berufliche Orientierung und Weiterentwicklung zukünftig das gesamte Erwerbsleben begleiten. Immer mehr Menschen erkennen diese Notwendigkeit, das zeigt uns die stärkere Inanspruchnahme unserer Weiterbildungsprogramme“, so Eckert.

Die Kennzahlen des Arbeitsmarkts im April 2021 im Überblick Arbeitslosenquote unverändert Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach liegt wie bereits im März bei 4,7 Prozent. Vor der Corona-Krise lag die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent. Das Land Baden-Württemberg weist eine Quote von 4,2 Prozent aus. Leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit Im April wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 10.505 Arbeitslose gezählt. Im Landkreis Lörrach nahm die Arbeitslosigkeit um 52, im Landkreis Waldshut um 120 ab. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Vormonat im Kreis Lörrach auf 5,0 Prozent (März 2021: 5,1) im Kreis Waldshut auf 4,2 Prozent (März 2021: 4,3). Starker Anstieg bei den Langzeitarbeitslosen Gegenüber dem Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit weiterhin auf einem höheren Niveau. Insbesondere Langzeitarbeitslose (3044) sind von dieser Entwicklung betroffen. Im Vergleich zum April 2020 sind 1312 Menschen mehr im Langzeitbezug gemeldet. Das ist ein Anstieg um 76 Prozent. Arbeitsmarkt ist aufnahmefähig Im April meldeten sich 1904 Personen neu oder erneut arbeitslos. Davon kamen 857 Personen direkt aus Beschäftigung und damit 70 mehr als im vergangenen Monat. Gleichzeitig beendeten 2073 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Davon nahmen 865 Personen eine Arbeit auf und damit sogar mehr als in den letzten drei Jahren. Arbeitskräftenachfrage nimmt zu Im April waren 2299 Stellenangebote registriert. Im Berichtsmonat wurden 641 neue Arbeitsstellen gemeldet und damit 48 Stellen mehr als im März.