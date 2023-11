Das ist erst mal ein gute Nachricht: 101 Menschen weniger waren im Oktober ohne Job als noch im September. „Aber: Der Rückgang an Arbeitslosen ist etwas schwächer ausgefallen, als in einem Oktober üblich“, schreibt Melanie Payer, Sprecherin der Agentur für Arbeit in Lörrach in ihrer Pressemitteilung mit den neuesten Arbeitsmarktdaten.

9400 Frauen und Männer immer noch ohne Job

Immer noch haben in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 9338 Frauen und Männer keine Arbeit. So fällt der Rückgang von 101 Menschen kaum ins Gewicht. Die Arbeitslosenquote blieb bei 4,2 Prozent. Sie stieg gegenüber dem Vorjahr sogar um 0,2 Prozentpunkte, wie Payer weiter schreibt.

Erfreuliche Entwicklung bei jungen Menschen

Erfreulich ist, dass die Quote bei den unter 25-Jährigen mit 2,8 Prozent um 0,3 Prozentpunkte niedriger als noch im September lag. Das liege unter anderem daran, dass viele junge Menschen eine Ausbildung begonnen hätten.

Horst Eckert, Leiter der Arbeitsagentur Lörrach. | Bild: Agentur für Arbeit Lörrach

„Viele junge Menschen haben im Oktober den Sprung in die Erwerbstätigkeit geschafft oder Ausbildungsverträge unterschrieben.“ Horts Eckert, Agenturleiter

Ein eher schwacher Herbstaufschwung

Horst Eckert bewertet die aktuelle Arbeitsmarktlage in der Region mit einem lachendem und weinendem Auge. Er wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: „Der typische Herbstaufschwung fällt schwächer aus als üblich, die Zahl der Arbeitslosen ist im Oktober im Vergleich zum Vormonat nur leicht gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr ist sie sogar gestiegen. Die negativen konjunkturellen Einflüsse werden sichtbar.“

Erfreulich auch für ihn: Viele junge Menschen hätten im Oktober den Sprung in die Erwerbstätigkeit geschafft oder Arbeitsverträge unterschrieben.

Die andere Seite: Immer noch rund 4000 offene Stellen

Und die Unternehmerseite? Nach wie vor würden viele Betriebe Arbeitskräfte suchen. Doch sie zeigten sich bei den Einstellungen eher zurückhaltend. Dies sei anhand der Zahl der Menschen, die eine Arbeit aufgenommen hatten, ersichtlich. Die ging zurück. „Gleichwohl können sie ihre offenen Stellen nur schlecht besetzen, es fehlt einfach an passendem Personal“, wird Eckert mit Blick auf die rund 4000 offenen Stellen weiter zitiert. Es gab im Oktober sogar 131 mehr offene Stellen als 2022.

Die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick Arbeitslosenquote bleibt bei 4,2 Prozent Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach betrug wie im Vormonat 4,2 Prozent. Vor der Corona-Krise hatte die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent gelegen. Im Landkreis Lörrach lag der Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbspersonen im Oktober ebenfalls unverändert bei 4,3 Prozent, im Landkreis Waldshut dagegen sank die Quote um 0,1 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent. Das Land Baden-Württemberg weist eine Quote von 3,9 Prozent (Vormonat: 4,0) aus. Situation in den Landkreisen Lörrach und Waldshut Im Oktober wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 9338 Arbeitslose (minus 101) gezählt. Im Landkreis Lörrach sank die Arbeitslosigkeit um 59 auf 5510, im Landkreis Waldshut um 42 auf 3828. Besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind Ältere und Langzeitarbeitslose Bei jungen Menschen unter 25 Jahren sank die Arbeitslosigkeit, gegenüber dem Vormonat um weitere 9,6 Prozent. Während im September 842 Personen gemeldet waren, ging die Zahl im Oktober um 81 auf 761 zurück. Diesmal sank seit Längerem auch die Zahl bei Älteren über 50 Jahre von 3292 auf 3277 – wenn auch nur leicht. Im Oktober waren dagegen zehn Menschen mehr langzeitarbeitslos (plus 0,3 Prozent) gemeldet als im September. Derzeit ist immer noch knapp jeder dritte Arbeitslose langfristig ohne Job. Vor der Pandemie war es nur jeder Fünfte. Hohe Dynamik: Weniger Menschen nehmen eine Beschäftigung auf Im Oktober meldeten sich 2016 Personen neu oder erneut arbeitslos. Davon kamen 864 Personen direkt aus einer Beschäftigung. Gleichzeitig beendeten 2127 Personen ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 676 Personen eine Beschäftigung auf, das sind 53 weniger als im Vormonat. 666 begannen eine Ausbildung oder sonstige Maßnahmen. Stellenbestand sinkt leicht Im Bezirk der Agentur für Arbeit Lörrach waren im Oktober 3937 Stellenangebote registriert. Gegenüber dem September ist das ein Minus von 80 Stellen. Im Oktober wurden dem Arbeitgeberservice von den Betrieben und Verwaltungen 791 neue Stellen gemeldet, das sind 148 mehr als im Vormonat, 187 mehr als im Oktober 2022.

Eckert zufolge verstärkt die Lörracher Agentur für Arbeit weiter die Beratung zur beruflichen Qualifizierung und Weiterbildung. „Denn der Arbeitsmarkt bietet aktuell auch viel Chancen.“