In diesen Tagen endet die Weinlese. Die letzten Trauben werden in der Region bei herrlichen Spätsommerwetter von den Winzern bis Ende der Woche gelesen sein. Kühle Nächte, strahlender Sonnenschein tagsüber – das sind die idealen Bedingungen der diesjährigen Weinlese.

Die letzten Lesetage werden von warmen Sonnentagen begleitet. | Bild: Eva Baumgartner

Diese letzten warmen Sonnentage verleihen den Trauben den letzten Schliff, sie verleihen ihnen ganz besondere Aromen. Vielfach ist die Weinlese angesichts möglicher Wetterkapriolen ein Vabanquespiel. Zum richtigen Zeitpunkt zu ernten, nicht zu früh und nicht zu spät grenzt an eine Kunst.

In diesem Herbst hat sich das Abwarten, die Lese so lange wie möglich hinauszuzögern, gelohnt. Die Wetterprognosen für die Region ließen dies zu.

Wir haben bei den Winzern im Klettgau und im Rheintal nachgefragt und sind auf eine begeisterte Winzerschaft gestoßen.

Weingut LCK Klettgau: Vielleicht der beste Jahrgang bisher

„Das Lesegut ist hervorragend und wir sind mit diesem Weinjahr mehr als zufrieden. Wenn es nicht sogar das Beste ist, das wir bis anhin gehabt haben“, sagt Lorenz Keller vom Weingut Lorenz und Corina Keller in Klettgau. Die Weinlese habe erst durch verschiedene Räubergeschichten aus anderen Anbaugebieten leicht nervös angefangen.

Lorenz Keller und Azubi Franziska Burger freuen sich über den guten Weinjahrgang. | Bild: Eva Baumgartner

„Aber was dort die schnelle Weinlese verursacht hat, kam bei uns gar nicht zum Tragen“, erläutert Keller. Die Rebberge liegen zwischen 420 und 520 Meter hoch und hinken in der Vegetation, den anderen Weinregionen an die zwei Wochen hinterher.

Das sei in diesem Jahr von enormem Vorteil gewesen, da die Trauben erst dann reif geworden sind, als die Nächte schon wieder kalt waren und tagsüber wunderbare Temperaturen herrschten, um den Trauben einen hervorragenden langsamen Reifeprozess zu gewähren.

Zur Weinlese herrscht Leben in den Weinbergen. | Bild: Eva Baumgartner

„Das ist enorm wichtig, da die Trauben erst zum Ende der Reife ihr komplettes Spektrum an Aromen in die Beeren einlagern, deshalb sollte man unbedingt den Zeitpunkt der Lese so lange wie möglich hinauszögern“, erläutert der Winzer.

Beim diesjährigen Vegetationsverlauf sei die Blüte hervorragend verlaufen, dann sei es längere Zeit trocken gewesen, aber im richtigen Moment kamen die Niederschläge und bis zur jetzigen Lesezeit, über Wochen schönes Wetter. „Somit top Qualitäten und super Ertrag.“

Weingut Engelhof: Große Freude an den Weinen

Ähnlich sieht es auch dem Weingut Engelhof in Hohentengen aus: „Durch einen feuchten niederschlagsreichen Saisonstart im Frühling, der weinbaulich seine Herausforderungen geschaffen hat, zeigte sich der Sommer von seiner besten Seite für eine ausgezeichnete Weinqualität“, berichtet Andrea Netzhammer.

Auf dem Weingut Engelhof wurde vom 12. September bis 5. Oktober gelesen. 22 Weinlesehelfer und drei festangestellten Mitarbeiter waren in den Reben, pro Tag wurden per Handlese etwa 1,5 Hektar Weinberg abgeerntet.

Ernethelfer beim Ernten der reifen Reben des Rieslings auf dem Weingut Engelhof | Bild: Bild: Rotraud Opfermann

Im Juli hat dem Weingut ein leichter Hagelschlag Sorgen bereitet, jedoch hat die warme und trockene Witterung die wenigen verletzten Trauben austrocknen lassen. Auch die Kirschessigfliege sei in diesem Jahr durch die im August und September trockene und warme Witterung kein großes Thema gewesen.

„Bei uns wird unter Verantwortung des Winzermeisters Adrian Häfner im Weinberg über den Sommer in vielen Arbeitsstunden und Schritten an der Traubenqualität gearbeitet, was sich auch in diesem Jahr in der hohen Güte der Trauben widerspiegelte“, so Netzhammer weiter.

Die Erntehelfer auf dem Weingut Engelhof lesen blaue Trauben für den Regent Cabernet. | Bild: Rotraud Opfermann

In diesem Jahrgang wurden Trauben mit einer ausgezeichneten physiologischen Reife und hohen Oechsle bis 100 Grad geerntet. Durch die Klimaerwärmung ist im Vergleich zu den 80er und Anfang 90er Jahrgängen der Lesezeitpunkt früher und die Trauben werden im Reifezustand mit höheren Oechslewerten geerntet.

„Unser Fazit: Die bereits vergorenen Weine zeigen sich mit ausgeprägter Frucht und Finesse. Wir haben große Freude mit unseren Jungweinen im Keller.“

Weingut Clauß, Nack: Eine traumhafte Lese

Von einer traumhaften Lese spricht das Weingut Clauß in Lottstetten-Nack. „Wir haben im Sommer die Traubenzone reduziert und ernten jetzt schöne und gesunde Trauben“, erläutert Berthold Clauß. Die Lese des Weinguts Clauß läuft noch die ganze Woche, jetzt werden der Merlot und der Sauvignon Blanc gelesen.

Die Oechslegrade liegen um die 95 Grad und höher. „Säure und Extrakt sind super. Für uns ist es ein richtig gutes Weinjahr.“

Weingut Gromann, Klettgau: Überragende Qualität

Auch Bio-Winzer Gromann aus Klettgau kommt aus dem Schwärmen nicht heraus: „Die Qualität 2023 ist überragend. Die Quantität ist bei uns zweitrangig. Mit der Reduktion des Traubenbehanges steigern wir entscheidend die Qualität.“ Die Lesezeit beginnt für das Weingut schon im August mit der Traubenreduktion, mit der Vorlese oder der grünen Lese, bei der die ungesunden oder nicht schön entwickelten Trauben entfernt werden.

Eine Traube Regend Cabernet in der Sonne wartet darauf, dass sie gepflückt wird. | Bild: Rotraud Opfermann

Erst jetzt im Oktober endet die Lesezeit. „In diesem Herbst war das Wetter für unsere Bio-Trauben ideal. Die überdurchschnittlich warmen Herbsttage sind perfekt für unsere sonnenhungrigen Rebsorten, wie Merlot und Syrah“, beschreibt Gromann

So geht es nach der Lese weiter

Die geernteten Trauben kommen zuerst in der Abbeermaschine, den sogenannten Entrapper, hier werden die Beeren automatisch durch Zentrifugalkraft von den Stengeln getrennt. Dieser Beerenbrei geht weiter in die Presse, hier wird mittels eines Ballons die Masse gegen eine Siebwand gedrückt und der Saft läuft heraus. Die Verarbeitung muss recht zügig erfolgen, damit die Qualität des Weines gut bleibt.