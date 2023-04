„Das schönste Land in Deutschlands Gau‘n, das ist mein Badnerland“, so ertönt es in Karlsruhe und Freiburg vor jedem Fußballspiel lauthals aus dem Stadion. Auch auf Volksfesten wird das Badnerlied oftmals angestimmt.

Verein schrumpft deutlich

Der Heimatpflege der „edlen Perl‘ im deutschen Land“ widmet sich der Landesverein Badische Heimat. Dieser verzeichnet jedoch einen enormen Mitgliederschwund. Zählte der Verein ehemals rund 12.000 Mitglieder, sind seine Reihen heute auf etwa 1650 Personen geschrumpft.

Um dennoch zur Bewahrung der Geschichte, Kultur und Natur Badens beizutragen, veröffentlicht der Verein in der Regel viermal im Jahr das Periodikum „Badische Heimat“.

Waldshut, Laufenburg, Bad Säckingen und Rheinfelden im Fokus

Die aktuelle Ausgabe richtet den Fokus auf den Hochrhein: Mit dem Schwerpunktthema der vier historischen Waldstädte Waldshut, Laufenburg, Bad Säckingen und Rheinfelden wird eine Region Badens aufgegriffen, die in der Zeitschrift lange Zeit zu kurz kam. Nun wurde die aktuelle Ausgabe „Städte am Hochrhein“ in Laufenburg vorgestellt.

Laufenburgs Bürgermeister Ulrich Krieger freute sich über den gewählten Themenschwerpunkt: „Es gibt kaum eine Gegend, die so viel Spannung in der Geschichte bietet, wie der Hochrhein“, sagte er. Und auch Vorstandsmitglied Gerd Friedrich Hepp bestätigt die Dringlichkeit des Aufgreifens des Gebiets: „Nachdem der Fokus des Hefts nun lange Zeit auf dem Oberrhein lag, war es an der Zeit, den Blick in Richtung Hochrhein zu richten.“ Zum ersten Mal seit mehr als 30 Jahren steht die Region zwischen Schwarzwald und Jura wieder im Zentrum der Heftreihe.

Zehn Beiträge zu den vier Waldstädten

Acht Autoren steuern zehn Beiträge zu den vier Waldstädten bei. Zwei Beiträge führen in das Thema ein. Die Stadtporträts folgen flussabwärts angeordnet und sind gespickt mit Bildern. Ingo Donnhauser und Christian Ruch berichten in ihren Beiträgen über die Kaiserstraße in Waldshut und die Geschichte der seit 1975 bestehenden Doppelstadt Waldshut-Tiengen. Martin Blümcke schildert die Entstehung und Entwicklung der kleinsten der vier Waldstädte: Laufenburg.

Zu Bad Säckingen liefert Karl Braun zwei Aufsätze. Er führt den Leser auf einen literarischen Stadtrundgang und dokumentiert die Entwicklung der Holzbrücke. Mit der westlichsten Waldstadt Rheinfelden schließt das Thema. Wolfgang Bocks und Linus Hüsser thematisieren Entstehung und Geschichte der Stadt, Bau des einst größten Laufwasserkraftwerks der Welt und den Aufstieg Rudolfs von Rheinfelden.

Trotz der Einbuße an Mitgliedszahlen läuft der Absatz des Hefts gut. „Die Nachfrage ist groß“, berichtet Hepp und bedauert, dass es sich überwiegend um ein Seniorenpublikum handelt.

Als Fehler kritisiert er das Streichen der Heimat- und Sachkunde von den Lehrplänen der Schulen. Umso mehr sehe sich der Verein in der Verantwortung, die Besonderheiten Badens vor allem auch der Jugend bewusst zu machen.

Die Zeitschrift

Die „Badische Heimat“ erscheint viermal im Jahr mit einem Umfang von je etwa 160 Seiten. Bereits seit 103 Jahren existiert die Zeitschrift. Sie beinhaltet Aufsätze aus den Bereichen Geschichte, Literatur, Bildende Kunst, Musik, Denkmal- und Naturschutz. Die Beiträge sind zugleich Chronik und Spiegelbild des aktuellen Geschehens in Baden.

Die Titelseite der Ausgabe ziert das Gemälde „Der Rhein bei Laufenburg“ von Hans Thoma aus dem Jahr 1870. Das Original kann in der Alten Nationalgalerie in Berlin betrachtet werden. | Bild: Anna-Lena Lauber

Neben historischen Beiträgen sind auch Zukunftsperspektiven Gegenstand des Hefts. Aus finanziellen und strukturellen Gründen erscheint die „Badische Heimat“ in diesem Jahr erstmals nur dreimal. Die Auflage der Zeitschrift beläuft sich aktuell auf rund 1000 Exemplare. Für zwölf Euro ist das Heft bei der Geschäftsstelle in Freiburg und in Buchhandlungen erhältlich.