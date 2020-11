von Heinz J. Huber

Das akute Waldsterben bremst die Autofahrer ein: Nach drei trocken-heißen Sommern hat der Forst auf Satellitenbildern vom Kreisgebiet 4000 Hektar abgestorbene Wälder, aber auch viele tote Bestände entlang von Straßen gefunden. Verkehrssicherungshiebe, verbunden mit Straßensperrungen, würden zur „Daueraufgabe“, kündigte der Forstdirektor des Landratsamtes, Helge von Gilsa, vor dem Kreistag an. Wegen der Kosten fordern die Kreisräte vom Land Baden-Württemberg mehr Geld für die Straßenunterhaltung.

Gefährliche Bäume Für die aktuellen Maßnahmen zur Verkehrssicherung gegen dürre Bäume und Sträucher rechnet der Landkreis Waldshut 2020 mit einer Million Euro an Kosten. Auf 160 Kilometern Straßen fand die Forstbehörde im Wald von 25 Städten und Gemeinden 2500 kranke Einzelbäume, die binnen eines Jahres zu beseitigen sind. Im Privatwald könnte im Landkreis die gleiche Zahl dazukommen.

Nach dem dritten Dürre-Sommer in Folge sind zwischen Feldberg und Rhein Tausende Bäume zu beseitigen. Die zeitweise Sperrung von 90 Kilometern Straße steht an, neben kommunalen Verkehrswegen sind es Landes- und Bundesstraßen, für deren Sicherheit die Kreisbehörde ebenfalls zuständig ist. Ein Problem: Wegen der Sicherheit sind so viele Hiebe eilig, dass man an die Kapazitätsgrenzen stößt.

Deshalb und wegen der Kosten wird die Kreisforstbehörde teilweise nicht nur geschädigte Einzelbäume entfernen lassen, sondern auch Böschungen bis zu einer Tiefe von 30 Metern flächig räumen – um nicht ein Jahr später an gleicher Stelle erneut die Straße sperren zu müssen. Oft müssen dafür am Straßenrand Leitplanken entfernt und wieder montiert werden.

Im Kampf für die Offenhaltung der Verkehrsadern kommen auch Natur-schutzgebiete unter die Säge. Dies ohne langwierige Abwägung der Behörden, wie es inzwischen obere Gerichte erlauben. Eine Abstimmung mit der Naturschutzbehörde strebt die Forstbehörde dennoch an, versicherte von Gilsa auf eine Frage von Kreisrat Franz Brüstle (Freie Wähler).

Das Bäumesterben am Straßenrand hat auch eine handfeste wirtschaftliche Seite. Für die aktuell notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen rechnete Landrat Martin Kistler den Kreisräten rund eine Million Euro an Kosten vor, die sich Kommunal- und Privatwaldbesitzer mit der Straßenbauverwaltung teilen müssten. Hangsicherungskosten könnten dazukommen, ebenso die Räumung und Sicherung von Felsen. Schnell könnten so für 100 Meter laufende Straße mehr als 50.000 Euro Kosten auflaufen. 100.000 Euro stehen dieses Jahr für die Holzhiebe dieser Art im Haushaltsplan des Landkreises Waldshut. Jetzt werden allein für zusätzliche Schilder und Ampeln circa 90.000 Euro fällig.

Die Privatwaldbesitzer

Für die finanzielle Belastung privater Waldbesitzer durch die ungeplanten Hiebe forderte Kreisrat Ingo Bauer (CDU) Hilfen. Der Landrat hat deshalb bereits Kontakt mit dem Regierungspräsidium aufgenommen. Die Verwaltung rechnet damit, dass eine Reihe Privater nicht mitziehen kann und der Landkreis die Sicherungsmaßnahmen vorfinanzieren muss. Ob der Kreis das Geld wieder zurückerhält, ist fraglich.