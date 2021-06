von Susann Duygu-D'Souza

Seit zwei Wochen haben viele Gastronomie-Betriebe nach dem siebenmonatigem Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie in der Region wieder geöffnet. Doch die ersten Tage seien eher verhalten gewesen.

Restaurant „Feldeck“ Lauchringen: Vor allem Geimpfte kommen zum Essen

Hermann Pfau, Vorsitzender der Dehoga (Verband für Hotellerie und Gastronomie) Kreisstelle Waldshut und Inhaber des Feldecks in Lauchringen: „Wir freuen uns alle, dass wir wieder öffnen dürfen, allerdings haben uns die Voraussetzungen für einen Kundenbesuch das Geschäft erschwert.“

Dazu zählten bisher die sogenannten 3Gs – geimpft, genesen, getestet. „Bei uns im Restaurant in Lauchringen kommen vorwiegend geimpfte Kunden zum Essen. Für andere, die weder genesen noch geimpft sind gilt, dass sie sich testen lassen müssen – eine Hürde für manche potenzielle Besucher, die ihren Besuch dann sogar stornieren.“ Auch Diskussionen mit Kunden wegen der geforderten Schnelltests habe es immer wieder gegeben.

Diese Lockerungen gelten aktuell Die Entwicklung der Inzidenz Der Landkreis Waldshut hat am Montag, 7. Juni, die vom Robert-Koch-Instiut (RKI) veröffentlichte Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) den fünften Tag in Folge den Schwellenwert von 35 unterschritten. Die aktuellen Regeln Damit gelten laut Landratsamt Waldshut ab Dienstag, 8. Juni, im Landkreis Waldshut unter anderem folgende neue Erleichterungen: Wegfall der Testpflicht aus den Öffnungsstufen 1, 2 und 3 für den Außenbereich. Das betrifft unter anderem die Außengastronomie, Freibäder oder das Fußballtraining. Feiern in gastgewerblichen Einrichtungen (außen und innen) sind mit bis zu 50 Personen erlaubt, diese müssen einen Test-, Impf- oder Genesenennachweis vorlegen. Betrieb von Messe-, Ausstellungs- und Kongresszentren ist mit einer Flächenbegrenzung von sieben Quadratmetern pro Besucher gestattet. Das Abhalten von Kulturveranstaltungen, insbesondere Theater-, Oper-, und Konzertaufführungen im Freien ist mit bis zu 750 Besuchern erlaubt.

Bei Wettkampfveranstaltungen des Amateur-, Profi- und Spitzensports im Freien sind bis zu 750 Besucherinnen und Besucher erlaubt. So lange gelten die Lockerungen Diese Lockerungen gelten nicht mehr, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen den Schwellenwert von 35 wieder überschreiten sollte. Die Rücknahme der Lockerungen aus der Corona-Verordnung treten dann am nächsten Tag nach der Bekanntmachung der Überschreitung des Schwellenwerts durch das Landratsamt Waldshut ein.

Seit Dienstag, 8. Juni, ist aufgrund der niedrigen Inzidenzwerte im Landkreis Waldshut in Außenbereichen die Testpflicht entfallen. Damit kann jedermann ohne Nachweis die Terrasse der Gastronomie-Betriebe nutzen. Wer den Innenbereich eines Lokal besuchen will, muss aber weiterhin eines der 3Gs nachweisen. Viele Gastronomen bieten deshalb selbst Schnelltests an.

Auch im Feldeck können sich Kunden testen lassen. „Wir haben deshalb extra eine Online-Schulung über die Dehoga absolviert.“ Allerdings bedeuten die Schnelltests auch einen höheren personellen Aufwand. „Generell kämpfen viele Gastronomen derzeit mit einem Personalschwund. Viele Angestellte haben sich in dem siebenmonatigem Lockdown in andere Bereiche orientiert. Ich schätze, dass zwischen 30 und 40 Prozent des Personals verloren gegangen ist“, sagt Pfau. Vor diesem Hintergrund bietet Hermann Pfau bei sich im Feldeck zwar auch Corona-Schnelltests an, aber nicht für die breite Masse. „Der Aufwand ist dafür einfach zu hoch.“

„Oscar‘s“ Waldshut und Bad Säckingen: Schwierige Suche nach Personal

Auch Osman Duygu, Geschäftsführer des Oscars‘s in Waldshut und Bad Säckingen, bestätigt das Personalproblem. „Es war schon immer etwas schwerer, in der Gastronomie gutes Personal zu finden, aber jetzt ist es noch schwieriger. Auch wir bieten die Schnelltests bei uns an, die die Kunden selbst durchführen können. Aber wir füllen die Bescheinigungen aus und müssen zudem kontrollieren, dass die Kunden die Tests selbst richtig durchführen. Und das benötigt eben Zeit.“

Trotzdem ist der Gastronom froh, überhaupt wieder öffnen zu dürfen. „Auch bei uns sind die ersten beiden Wochen schleppend gelaufen. Manche Gäste hatten Verständnis für die behördlichen Vorgaben, andere haben auf einen Besuch verzichtet. Dass die Testpflicht jetzt auf der Terrasse entfällt, könnte bei schönem Wetter das Geschäft weiter beleben. Denn ich höre von vielen Kunden, dass sie es sehr vermisst haben, in den vergangenen sieben Monate auch mal nur einen Kaffee trinken gehen zu können.“

„Waldshuter Hof“ Waldshut: Geschäft läuft nur schleppend an

Dass viele Kunden einen Restaurantbesuch vermisst haben, hat auch Daniel Rönnau, Geschäftsführer des Waldshuter Hofs, oft gehört. Sein Restaurant ist seit etwas mehr als einer Woche wieder geöffnet, aber auch bei ihm sei das Geschäft nur schleppend angelaufen. „Die Testpflicht war ganz klar eine Hürde für einen Besuch. Ärgerlich war nur, dass einige Kunden, die wir abweisen mussten, weil sie keines der 3Gs erfüllt hatten, sich einfach in ein anderes Lokal gesetzt haben.“

Seit gut zwei Wochen dürfen Gastronomie-Betriebe auch in der Waldshuter Kaiserstraße wieder öffnen. Allerdings lief der Betrieb bei vielen Gastronomen nur zögerlich an. | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Das Ordnungsamt kontrolliert die Einhaltung

Damit sich Gastronomen und Kunden an die Vorgaben halten, kontrolliert das städtische Ordnungsamt. Ralph Albrecht, Leiter der Behörde in Waldshut-Tiengen: „Seit Beginn der Corona-Pandemie legen wir darauf Wert, die Rahmenbedingungen der verschiedenen Corona-Verordnungen im konstruktiven Dialog zur Umsetzung zu bringen. Wir gehen hier seit Beginn der Pandemielage dreistufig vor: Ansprechmöglichkeiten bieten und erklären, beobachten und beraten, kontrollieren und gegebenenfalls ahnden.“ Weiter sagt Albrecht: „Im Lichte dieser sich aktuell wieder sehr ‚dynamisch‘ präsentierenden Verordnungslage wird gegenwärtig auch das heimische Gastrogewerbe kontrolliert.“

Verantwortung für Einhaltung der Regeln Doch wer übernimmt eigentlich die Verantwortung, dass nur Gäste, die mindestens eines der 3 Gs erfüllen, Zutritt bekommen? Der Bußgeldkatalog sieht hier zunächst den Wirt als Betreiber in der Pflicht, wenn dieser trotz fehlendem 3-G-Nachweis Zutritt zum Geschäftslokal gewährt, informiert das städtische Ordnungsamt. In diesem Fall muss nach gegenwärtigem Bußgeldkatalog mit einem Bußgeld zwischen 500 bis 10.000 Euro gerechnet werden. Fehlverhalten des Kellners wird grundsätzlich dem Wirt angelastet. Jedoch ist auch der Gast in der Verantwortung. Denn dieser muss mit Geldbußen zwischen 150 bis 1000 Euro rechnen, wenn es ihm gelingt, sich den Zutritt trotz tatsächlich nicht vorliegenden 3-G-Voraussetzungen zu verschafften, so Ralph Albrecht.