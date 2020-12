von zds

BIP, seit der Corona-Krise ist diese Abkürzung öfter zu hören. BIP steht für Bruttoinlandsprodukt und war früher der Maßstab für Wirtschaftskraft. Heute steht es auch dafür, wie viel Verschuldung sich die Republik bei Stützungsmaßnahmen leisten kann. Der Wert des Bruttoinlandsprodukts und die daraus ermittelte Arbeitsproduktivität zeigen genau, wie sich die Wirtschaftskraft landauf, landab entwickelt, wo es gut läuft und wo nicht. Bundesweit legte das BIP seit 2005 um 47,34 Prozent zu, im Kreis Waldshut um 44,4 Prozent. Zuletzt erreichte die gemessene hiesige Wirtschaftsleistung 5,29 Milliarden Euro. Die Leistung jedes Erwerbstätigen lag damit im Kreis Waldshut bei umgerechneten 66.780 Euro (Vorjahr: 65.599 Euro).

Die Wirtschaftsleistung

Das Bruttoinlandsprodukt beschreibt, welcher Wert an Waren und Dienstleistungen in einem Land geschaffen wurde. Messungen und Schätzungen können abweichen. Für 2017 wurden zum Beispiel 3256 Milliarden Euro vorausberechnet. Tatsächlich lag die Wirtschaftsleistung im Jahr 2017 bei 3277,34 Milliarden Euro, also rund 21 Milliarden höher. Das Land Baden-Württemberg hatte daran mit 495,15 Milliarden Euro einen Anteil von rund 15,1 Prozent. Der Kreis Waldshut steuerte zu beiden Ergebnissen rund 5,29 Milliarden bei. Diese Daten sind amtlich und auch geeignet, die lokalen Verhältnisse dazustellen.

Die persönliche Arbeitsleistung

Was jeder von uns mit dem Bruttoinlandsprodukt zu tun hat, ergibt sich aus der Arbeitsproduktivität, die ein weiterer wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Sie lässt sich errechnen, wenn das BIP auf Erwerbstätige und geleistete Arbeitsstunden umgerechnet wird. Wachstum und Wohlstand einer Volkswirtschaft werden maßgeblich von der Produktivitätsentwicklung beider Faktoren beeinflusst. In der langfristigen Betrachtung von 2005 bis 2017 (aktuellere Daten liegen noch nicht vor) erreichen die Werte im Kreis Waldshut ein Plus von 44,4 Prozent beim Bruttoinlandsprodukt und ein Plus von 29,4Prozent bei der Arbeitsproduktivität: Erwirtschaftete ein Erwerbstätiger bei uns im Jahr 2005 noch 51.611 Euro, waren es im Jahr 2017 rund 66.780 Euro.

Der Vergleich

Viel oder wenig? In einer Bundesliga der Produktivität liegt der Kreis Waldshut damit auf Platz 199 unter 403 ausgewerteten Städten und Kreisen. Deutscher Meister wurde Wolfsburg, was wohl für die Produktivität von VW spricht, die das Ergebnis maßgeblich beeinflusst: Jedenfalls sorgt ein Erwerbstätiger in Wolfsburg für ein persönliches BIP von 163.592 Euro – das ist das 2,4-fache des BIPs bei uns. Am Ende der Tabelle steht der Erzgebirgskreis in Sachsen, wo jeder Erwerbstätige umgerechnet 51.833 Euro erwirtschaftet.

Die Gründe

Mit einer Arbeitsproduktivität von 66.780 Euro ist die Wirtschaftsleistung der Erwerbstätigen im Kreis Waldshut übrigens geringer als im landesweiten Schnitt, den die Statistiker für Baden-Württemberg mit 79.167 Euro beziffern. Bundesweit lag die Leistung jedes Erwerbstätigen bei durchschnittlich 74.032 Euro. Unter den ersten zehn Standorten mit dem höchsten BIP sind die Standorte, an denen Autos produziert werden, in der Überzahl.