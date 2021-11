von sk

Eine zivile Polizeistreife hat am Freitag vier erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung auf der A 98, der B 34 und der B 500 geahndet. Das mit Messtechnik ausgestattete Einsatzfahrzeug war bis in die Abendstunden des Freitags auf besonders unfallträchtigen Strecken im Landkreis im Einsatz, schreibt die Polizei in einer Medienmitteilung.

Auf der A 98 zwischen Laufenburg und Bad Säckingen überschritt ein 32-jähriger Autofahrer demnach die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 Kilometer pro Stunde um bis zu 129 Kilometer pro Stunde. Eine genaue Auswertung muss noch erfolgen.

Weitere Geschwindigkeitsüberschreitung um mindestens 60 Kilometer pro Stunde wurden ebenso auf der A 98, auf der B 34 bei Albbruck und auf der B 500 vor Waldshut dokumentiert. Auf alle vier ertappten Fahrer kommt ein Fahrverbot zu. Ein weiterer Autofahrer hatte auf der B 500 in Weilheim-Waldhaus im Überholverbot überholt, schreibt die Polizei abschließend.