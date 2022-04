Naturparkmärkte sind das regionale Einkaufserlebnis, das immer wieder zahlreiche Besucher anzieht. Sie sind mehr als nur Märkte mit ihren Erzeugnissen aus der Region, Handwerk aus der Heimat und dem Austausch mit den Erzeugern. Nach zwei mageren Marktsaisons wegen der Pandemie sollen sie in diesem Jahr wieder in vollem Umfang stattfinden – mit 27 Terminen von Mai bis Oktober in nahezu jedem Landkreis des Naturpark Südschwarzwald. Jede Gemeinde verleiht ihrem Markt hierbei einen ganz eigenen Anstrich, viele bieten eine buntes Rahmenprogramm. Auch am Hochrhein wird es einige Naturpark-Märkte geben.

Die Märkte am Hochrhein

Die Naturpark-Markt-Saison startet am 1. Mai mit den Märkten in Elzach und Furtwangen. Der erste Markt im Landkreis Waldshut in diesem Jahr wird in Waldshut selbst sein und zwar am Samstag, 14. Mai, von 11 bis 17 Uhr in der Kaiserstraße und am Viehmarktplatz.

Bücherflohmarkt und verkaufsoffener Sonntag in Görwihl

Der nächste Markt im Landkreis Waldshut findet dann am Sonntag, 22. Mai in Görwihl statt. Von 11 bis 17 Uhr soll hier zusätzlich zum Markt auch ein Bücherflohmarkt, handwerkliche Vorführungen und musikalische Unterhaltung geboten werden.

Außerdem ist der Markt verbunden mit einem verkaufsoffenen Sonntag.

Fest und Markt in Willaringen

Schon eine Woche später ist Rickenbach-Willaringen Gastgeber des Marktes und zwar im Rahmen des Willaringer Dorffestes am 29 Mai von 11 bis 17 Uhr. Neben regionalen Produkten und Handwerksvorführungen wird im Festzelt musikalische Unterhaltung geboten, außerdem gibt es ein buntes Kinderprogramm. Am 10. Juli findet der beliebte Markt dann im Neuen Kurpark in Todtmoos statt, ebenfalls von 11 bis 17 Uhr. Auch das Kucky-Spielemobil wird vor Ort sein.

Die Märkte Bei den Naturparkmärkten kann man sich direkt bei den Erzeugern über die Produkte und deren Herstellung informieren und erhält so nicht zuletzt Einblick in wichtige Maßnahmen zum Erhalt der Kulturlandschaft im Südschwarzwald. Auch das Team des Naturparks Südschwarzwald stellt seine Arbeit vor. Komplettiert werden die Märkte durch ein buntes Rahmenprogramm, das von den Teilnehmern sowie den Gemeinden gestaltet wird. Zielsetzung der Naturpark-Märkte ist die Unterstützung der bäuerlichen Betriebe und des traditionellen Handwerks im Südschwarzwald durch eine attraktive Regionalvermarktung. Der Naturpark Südschwarzwald Der Naturpark Südschwarzwald wurde 1999 gegründet und zählt mit seinen 394.000 Hektar zu den größten Naturparken Deutschlands. 115 Gemeinden, fünf Landkreise und ein Stadtkreis sind Teil davon sowie Vereine, Verbände, Unternehmen und Privatpersonen. Der Naturpark wird von einem breiten ehrenamtlichen Engagement getragen und versteht sich als „Werkstatt regionalen Handelns“. Ziel ist die nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes sowie die Erhaltung der historisch gewachsenen Kulturlandschaft im Südschwarzwald. Alle Informationen zum Naturpark finden sich unter www.naturpark-suedschwarzwald.de.

Markt beim Dorffest in Wallbach

Bummeln und Probieren kann man in diesem Jahr auch wieder in Wallbach, wenn am 24. Juli der Naturparkmarkt stattfindet, ebenfalls von 11 bis 17 Uhr. Direkt am Rhein findet parallel das legendäre Dorffest der Wallbacher Vereine statt. Es gibt ein tolles Rahmenprogramm für Kinder und Erwachsene.

Holzfällerwettbewerb in Häusern

Etwas Besonderes ausgedacht haben sich die Veranstalter in Häusern, wo der Markt am 7. August stattfinden wird. Neben Stöbern und Entdecken sowie Schwarzwälder Spezialitäten kosten, kann man hier die Musik der Trachtenkapelle Häusern hören. Zusätzlich zum Naturpark-Markt findet im Rahmen der deutsch-schweizerischen Freundschaftswoche der Deutsch-Schweizerische Holzfällerwettbewerb statt. Im Kur- und Sporthaus bewirtet die Frauengemeinschaft Häusern, es gibt ein buntes Kinderprogramm.

Zwei Tage Markt in Bernau mit Holzschneflertagen

Gleich an zwei Tagen in Folge findet der Naturparkmarkt in Bernau am Resenhof statt, am 20. und 21. August. 30 Markt- und Infostände, Vorführungen „Holzkreisel drechseln“ und „Korb flechten“ werden geboten.

Parallel dazu finden die Holzschneflertage im Resenhof und Forum erlebnis:holz mit Vorführungen alter Handwerksberufe statt. Im Festzelt bewirten Naturpark-Wirte und der Bernauer Museumsverein.

Der große Markt in Grafenhausen

Im Skulpturenpark in Grafenhausen wird am 4. September der Naturparkmarkt stattfinden, ebenfalls mit einem eichhaltigen Angebot an Erzeugnissen aus der Region und einem Rahmenprogramm. Für Spiel und Spaß sorgt das Kucky-Team mit dem Spielmobil.

Den Saisonabschluss wird in Hinterzarten gemeinsam mit der Hubertuswoche Mitte Oktober begangen. Alle 27 Termine des Jahres 2022 sowie die ortsspezifischen Rahmenprogramme finden sich auf der Naturpark-Website.