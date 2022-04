Vor wenigen Tagen ist die Maskenpflicht fast überall gefallen. Händler und Gastronomen begrüßen diesen Schritt der Politik. Doch wie trügerisch ist die neue Freiheit angesichts von weiterhin sehr hohen Corona-Inzidenzen? Diese Frage stellen sich viele Menschen.

Weil sie aber schwer zu beantworten ist, verlassen sich offenbar die meisten nach wie vor lieber auf den Schutz der Maske. Auch Händler bestätigen, dass der Großteil der Kunden beim Einkaufen weiterhin auf die Maske setzt.

Für den Laufenburger Arzt Olaf Boettcher ist das genau der richtige Weg. Denn der Pandemiebeauftragte des Landkreises Waldshut verweist auf die nach wie vor sehr hohe Ansteckungsgefahr durch die Corona-Variante Omikron.

Boettcher rät deshalb weiter zur Vorsicht. Gleichzeitig ist der Mediziner erleichtert, dass mit der neuen Freiheit nicht sorglos umgegangen wird. „Es ist ja allgemein zu beobachten, das schätzungsweise 80 Prozent der Menschen weiterhin die Maske tragen“, sagt Boettcher erfreut.

Im Moment besser noch mit Maske

Genau das hält er in der jetzigen Situation auch für die richtige Entscheidung. Trotz des langen Wartens auf das Ende der Maskenpflicht habe dennoch „der Großteil verstanden, welche Gefahren noch drohen“, sagt Boettcher.

Das breite Verständnis der Bevölkerung in die noch herrschende Infektionslage habe ihn sehr erleichtert, sagt er.

Ohne Maske – als wäre man nicht richtig angezogen

In seiner Praxis, wie in den anderen Gesundheitseinrichtungen auch, gelte die Maskenpflicht ja ohnehin noch weiter. Bislang habe sich über diese Ausnahme noch niemand beschwert. Im Gegenteil höre er von seinen Patienten, wie ungewohnt und unsicher es ohne Maske sei. Boettcher: „Einer sagte mir, es sei, als wäre man nicht richtig angezogen“.



Vor allem rät der Laufenburger Arzt, bei Aufeinandertreffen von mehreren fremden Personen in geschlossenen Räumen besser auf die Maske zurückzugreifen. Und er fügt hinzu: „Auch wer selber Symptome spürt, sollte die Maske tragen“ – das schütze die anderen.

