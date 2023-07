Das Gnadenbild der Maria von Todtmoos ist an seinen angestammten Platz auf dem Hochaltar der Wallfahrtskirche zurück. Die vermutlich im späten 14. oder frühen 15. Jahrhundert geschaffene fast lebensgroße hölzerne Pietà wurde vom Waldkircher Restaurator Thomas Grünewald und der Emmendinger Restauratorin Diane Lanz konserviert. Jährlich pilgern tausende römisch-katholische Gläubige zum Gnadenbild in die Wallfahrtskirche Todtmoos.

Kunsthistorikerin hält Restaurierung des Gnadenbild für nicht mehr möglich

Im Rahmen der Inventarisierung der kircheneigenen Kunstschätze hatte die Kunsthistorikerin und Restauratorin Johanna Quadmann vor mehreren Jahren auch das Gnadenbild begutachtet. Angesichts der vor mehreren hundert Jahren durch einen Brand entstandenen Schäden und dem daraus resultierenen Mangel an Erkenntnissen über den Originalzustand der Pietà erachtete sie eine Restaurierung für nicht möglich. Stattdessen schlug sie 2017 die Konservierung vor.

Das Gnadenbild hat seinen Platz im Zentrum des Hochaltars. Er war 1759 eigens für die Pietà geschaffen worden. Weil die Skulpturengruppe damals bereits von einem Brand stark beschädigt worden war, hüllen prächtige Textilien die verkohlten Teile ein. | Bild: Andreas Böhm

In Hinblick auf das Jubiläumsjahr 2018 wurde die Konservierung zunächst verschoben und geriet anschließend in Vergessenheit. Gertrud Freitag brachte die Angelegenheit beim Pfarrgemeinderat wieder in Erinnerung. Nach der entsprechender Genehmigung des Erzbischöflichen Ordinariats Freiburg wurde mit Restaurator Thomas Grünewald aus Waldkirch bei Freiburg ein Fachmann für Skulpturen ins Boot geholt.

Verkohltes Holz, Ausplatzungen, Nägellöcher

Viele Teile der Skultpur waren direkt bis auf das Holz verbrannt, im übrigen die Fassung durch die starke Hitze stark verändert, zeigte Grünewald auf, von der Originalfassung sind mit Ausnahme der Köpfe nur noch Reste vorhanden. Und auch die aus Holz bestehende Unterkonstruktion für die Gewänder, teilweise an die Pietà angenagelt, hat durch die Belastung Schäden hinterlassen. Unter anderem haben die Bewegungen beim Auswechseln der Gewänder Ausplatzungen an den Nagellöchern verursacht, so der Restaurator.

„Schwartzer Kohl biß oben an den Halß“ So beschreibt das Pilgerbuch von 1698 das Gnadenbild Wird allezeit mit einem Rock ... bekleydet / ohn angesehen es sonsten vom Bildhawer bekleydet worden / welches nicht allein zu einer Zierd / sondern auch zu Bedeckung deß erlittenen Brands beschicht. Es ist das gantze Bild innerhalb der Kleydung / wie es jetzo gesehen wird / ein pur lauterer schwartzer Kohl biß oben an den Halß und Angesicht / und ist von unerdencklichen Jahren also gewesen / so ein groß Wunder anzusehen / daß dem Halß und Angesicht nicht nur die geringste Macul oder Mahl von Fewer und Flammen widerfahren …. Zu was Zeiten aber dises heilige Bild in disen unseren Wald unnd Wildnuß gebracht: dann auch in welchem Jahr es die vorgemeldte Brunst erlitten / ist solches eigentlich zu melden nicht zugelassen / sondern nach vilfältig und möglichistem Nachforschen allein verbliben mit einem tieffen Seufftzer zubeklagen / eindtweders unserer Vorfahrer einfältige Verschwigenheit / oder so viler Schrifften durch Brunst und Krieg Verunglückung! (Quelle: www.750jahre-todtmoos.de/)

Im Rahmen der Konservierung galt es, die Oberfläche der Skulptur zu reinigen und das Holz, das an vielen Stellen einen Holzschädlingsbefall aufweist, mit einem speziellen Mittel zur Holzfestigung zu behandeln. Die Pietà wurde überwiegend aus einem Stück hergestellt, Arme und Füße sind jedoch angesetzt. Sie haben sich im Laufe der Zeit gelockert und müssen mit Zapfenverbindungen wieder befestigt werden, erklärte der Restaurator.

Nur die Köpfe sind beim Brand nicht beschädigt worden

Auch die Köpfe von Maria und Jesus bedurften der Bearbeitung. Sie waren das Einzige, was von dem Brand nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Hier galt es, Ausbrüche zu kitten und die Gesichter farblich zu retouschieren, beschreibt Grünewald seine Aufgabe. Rund 100 Stunden hat die Konservierung in Anspruch genommen.

Diane Lanz zeichnet die Umrisse eines Gewandes nach, um anhand der Maße die Unterkonstruktion für die Gewänder herstellen zu können. | Bild: Christiane Sahli

Mit im Spiel ist auch die Restauratorin im Fachbereich Textil Diane Lanz Emmendingen. Ihre Aufgabe ist es, eine Unterkonstruktion für die Gewänder herzustellen, ähnlich einem Zelt, beschrieb sie. Angesichts der Erfahrungen mit der an der Statue festgenagelten Holzkonstruktion sei es sehr wichtig, nun eine Konstruktion zu schaffen, die die Skulptur nicht berühre, fuhr sie fort.

Glasfaserstäbe stabilisieren die Gewänder

Die neue Unterkonstruktion soll aus biegbaren Glasfaserstäben entstehen, die im Sockel fest verankert und dem Schnitt der Gewänder angepasst werden. Eine Beeinträchtigung des Gnadenbildes beim Wechsel der Gewänder soll durch die Konstruktion mit den Glasfaserstäben vermieden werden.