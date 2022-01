Schließung nach schwerer Ungeziefer-Invasion in der Gaststätte und dem gesamten Gebäude. In einer vermüllten Wohnung fand die Polizei einen Toten. 110 Jahre nach seiner Erbauung schloss das Haus. Im Saal für 400 Personen fanden bis dahin alle großen Traditionsveranstaltungen statt wie auch der Narrenspiegel.

Es war im Januar vor genau 25 Jahren. An das, was damals geschah, erinnern sich auch Bad Säckinger Narren. Denn in der Folge der Ereignisse musste der Narrenspiegel erstmals im Kursaal aufgeführt werden. Das hatte einen ganz ernsten Hintergrund.