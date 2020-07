von sk

Bedingt durch den Corona-Lockdown konnte die Dekanatsversammlung der KFD, der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands, mit Neuwahlen des Dekanatsleitungsteams nicht wie geplant im April im Bürgersaal in Birndorf stattfinden, sondern erst jetzt außerplanmäßig im Adolph-Kolping-Saal im katholischen Gemeindehaus in Waldshut.

Dieser Saal bot genügend Platz für alle Vorstandsfrauen aus den 17 anwesenden KFD-Pfarrgruppen und konnte gemäß den geltenden Abstandsregeln bestuhlt werden. Anders als gewohnt erwartete die KFD-Frauen dieses Mal auch kein reichhaltiges Kuchenbüfett, sondern nur eine kleine Erfrischung mit einem verpackten Imbiss an jedem Platz. Dies schreibt die KFD in einer Pressemitteilung.

Der guten Stimmung im katholischen Gemeindesaal tat dies jedoch keinen Abbruch, freuten sich doch alle darüber, dass es endlich mit dieser Zusammenkunft geklappt hatte. Die Dekanatsvorsitzende Birgit Widmer begrüßte die Frauen. Monika Reuther aus Dogern stimmte die Frauen mit einem Impuls zum Thema „Frauen, wem gehört die Welt?“ auf die Versammlung ein. Die diesjährige Aktionswoche des Bundesverbandes hat die Schönheit der Schöpfung, aber auch die Veränderungen und Folgen der zunehmenden Umweltzerstörung zum Thema.

Nachhaltiger Pilgerweg

Es wird auch nach Konsequenzen und Möglichkeiten des persönlichen Handelns gefragt. Dieses Spannungsfeld zwischen Einmaligkeit der Schöpfung und der Notwendigkeit des persönlichen Handelns will die KFD-Aktionswoche herausstellen und allen nahebringen. Monika Reuther erzählte von der Möglichkeit, einen nachhaltigen KFD-Pilgerweg zu gehen. Impulse dazu finden die Frauen im Pilgerinnenheft, das im Aktionspaket enthalten ist.

Die Vorsitzende ließ die vergangenen vier Jahre noch einmal Revue passieren und freute sich über die gute Zusammenarbeit mit ihren Teamkolleginnen und der Referentin für Frauenpastoral an der Diözesanstelle Hochrhein, Gabriele Trapp. Nach dem Kassenbericht der Kassiererin Veronika Strittmatter aus Murg, dem Bericht der beiden Kassenprüferinnen und der Entlastung des Vorstands hatten die einzelnen Vorstandsfrauen die Möglichkeit, sich kurz vorzustellen und ihre Motivation für den KFD-Dekanatsvorstand darzulegen.

Die beiden langjährigen Vorstandsfrauen, Kassiererin Veronika Strittmatter und die Geistliche Leiterin Monika Eckert, stellten sich nicht mehr zur Wahl. Das Amt der Geistlichen Leiterin bleibt bis zur Dekanatsversammlung im Frühling 2021 vakant, da die Anwärterin Monika Reuther zuerst den Theologischen Kurs abschließen muss. Als neue Kassiererin kandidierte Beate Höfler aus Buch-Hechwihl. Einstimmig wurde das neue Vorstandsteam gewählt.

Mit einfühlsamen Worten und einem persönlichen Geschenk wurden Monika Eckert und Veronika Strittmatter verabschiedet. Der Applaus der KFD-MItglieder zeigte die Wertschätzung dieser engagierten Frauen. Beim Ausblick auf kommende Aktivitäten gab die Vorsitzende Birgit Widmer bekannt, dass coronabedingt in diesem Jahr das beliebte Sommerangebot sowie die traditionelle Wallfahrt in die Lourdes-Grotte in Leuggern in der Schweiz ausfallen müssen.