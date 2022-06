von sk

Interessierte Bewohner der Hochrheinregion können sich am Mittwoch, 29. Juni, in der Hans-Thoma-Schule Laufenburg mit angehenden Diplomaten über Be­son­der­hei­ten und Chan­cen von Grenz­re­gio­nen auf der gan­zen Welt aus­zu­tau­schen. Dies erfolgt im Rahmen der Dialogveranstaltung „Die Welt zu Gast am Hochrhein“, zu der gemeinsam die Hochrheinkommission und und die In­ter­na­tio­na­le Di­plo­ma­ten­aus­bil­dung des Aus­wär­ti­gen Amts der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land einladen.

Unter den Teilnehmern sind 20 Alum­ni des auswärtigen Diensts aus un­ter­schied­li­chen Län­dern. Mit ihnen können Bewohner der Hochrheinregion über das Alltagsleben einer Grenzregion sprechen. Der Abend beginnt um 18.15 Uhr mit dem Grußwort eines Vertreters des Auswärtigen Amts, um 17.30 Uhr bietet das World Café die Möglichkeit zum Gespräch. Teilnehmer müssen sich bis 24. Juni über die Homepage der Hochrheinkommission (www.hochrhein.org/dialog) anmelden.