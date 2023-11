Gerhard Krug aus dem Görwihler Ortsteil Oberwihl befasst sich seit langem mit der Geschichte der Region Hochrhein-Schwarzwald. Als ein Ergebnis seiner Forschungen hat er zuletzt ein Buch über den Vorderen und Hinteren Landhag in der ehemaligen Grafschaft Hauenstein veröffentlicht. Aber es muss nicht immer ein Buch sein, das seine Einsichten dokumentiert. Krug hält auch Vorträge an verschiedenen Orten, wie neulich in Laufenburg, wo er die Magdalenenflut von 1480 vorstellte.

Gerhard Krug hat über die Magdalenenflut von 1480 geforscht und referiert im Dezember in Bad Säckingen darüber. | Bild: Peter Schütz

„Es gibt kaum Quellen von dem Ereignis“, erklärt er. Worauf er zurückgreifen konnte, war die Berner Chronik von Diebold Schilling (1445-1486), wonach es zwischen dem 21. und 24. Juli 1480 ununterbrochen in Strömen geregnet haben soll, was schließlich zu einem Hochwasser mit immensen Schäden in den Ortschaften entlang Aare und Rhein sowie dem umliegenden Land führte. „Bad Säckingen war Land unter“, berichtet Gerhard Krug, „ebenso Full bei Waldshut“.

Laufenburg trifft es besonders heftig

Heftig traf es auch Laufenburg, wo das Rheinwasser bis zum Brunnen am Marktplatz auf Schweizer Seite, also über die Brücke hinaus, gelangte. Laufenburg war zu der Zeit ohnehin stark gebeutelt. Denn im August 1479 wütete dort ein großer Stadtbrand, bei dem 15 Menschen ums Leben kamen und 120 Häuser in der Altstadt zerstört wurden. Nur ein Jahr später suchte die Magdalenenflut Laufenburg heim, zerstörte die Brücke und einen großen Teil der Infrastruktur.

Auf dieser Grafik von Gerhard Krug wird das Ausmaß der Überschwemmungen (lila markiert) infolge der Magdalenenflut 1480 in Laufenburg deutlich. Die Stellen, wo sich heute die Schwimmbäder befinden, standen unter Wasser. | Bild: Gerhard Krug

Das war aber noch nicht alles: Der folgende Winter 1480/81 ging als sehr kalt in die Geschichte. Infolge dieser Häufung elementarer Ereignisse kam es zwischen 1481 und 1482 zu einer großen Hungersnot. Es gingen entlang der Aare und am Rhein nicht nur große Mengen an Getreide verloren. Auch auf den Feldern sah es verheerend aus, weil das Hochwasser den Humus mitnahm, dafür Sand und Schlamm hinterließ, was die Böden auf Jahre hinaus unfruchtbar machte. „Das, was auf dem Halm war, wurde umgedrückt und verfaulte“, bringt es Gerhard Krug auf den Punkt.

Brücken werden zerstört

Bereits 1342 hatte sich eine Magdalenenflut in Mitteldeutschland ereignet, die vermutlich auch den Hochrhein in Mitleidenschaft zog, jedoch gibt es darüber keine Quellen, die dies explizit ansprechen. Nun also 138 Jahre später, wieder in der Zeit um den Namenstag von Maria Magdalena am 22. Juli, kam der Regen. Doch der Regen allein war es nicht, der zu der Katastrophe führte. Auch die sommerliche Schneeschmelze aus dem Gebirge ließ die Pegel der Flüsse ansteigen. „Da kam alles zusammen“, so Gerhard Krug. Als eine der ersten Städte von dem Hochwasser 1480 wurde Bern getroffen. Die Aare brachte das Schmelzwasser unter anderem vom Aaregletscher mit und führte es via Solothurn nach Aarau. Weil bei Windisch die Reuss und bei Turgi die Limmat in die Aare mündet, nahm das Unheil auch dort seinen Lauf.

In Koblenz, gegenüber von Waldshut, gelangten die Wassermengen schließlich in den Rhein, mit dem Ergebnis, dass alles, was ihm entgegenstand und sich am Ufer befand, weggespült wurde – bis Basel, bis ins Elsass, bis nach Straßburg. Die Brücken in Laufenburg, Säckingen und Rheinfelden wurden zerstört. Die Menschen flohen ins höher gelegene Umland, also auch in den Hotzenwald, oder verharrten in den oberen Stockwerken ihrer Häuser solange, bis das Wasser wieder zurückging. Doch es dauerte noch etwa zwei Monate, bis sich das Wasser in der Folge wieder vollständig zurückgezogen hatte.

In seinen Nachforschungen legt Gerhard Krug den Fokus auf die Berechnung der Fluthöhen, woraus er Simulationen für seinen Vortrag erstellte. Daraus ist ersichtlich, dass große Teile von Säckingen bis zum Standort des heutigen Bahnhofs unter Wasser waren. Bedeutet: Der Rhein war, jedenfalls in Basel, bis zu sieben Meter über dem „normalen“ Stand. Der Spitzenabfluss betrug circa 6000 Kubikmeter in der Sekunde – normal wären 1000 Kubikmeter. „Das hat gerauscht“, meint Gerhard Krug.

Kann sich die Flut wiederholen?

Ob ein solches Hochwasser wieder geschehen könnte, schließt Krug aber aus. Das aufgrund der Maßnahmen, die getroffen wurden: Denn mit den geschaffenen Pufferzonen, zum Beispiel in Form der Juragewässerkorrektionen an Bieler-, Murten- und Neuenburgersee, kann sich das Wasser sammeln. Auch in Laufenburg ergibt sich ein deiutlich anderes Bild als vor 543 Jahren, vor allem nachdem die Felsen, Laufen oder „Louffen“ genannt, im Zug des Kraftwerkbaus zwischen 1908 und 1912 gesprengt wurden. Dadurch entstand ein merklich breiterer Durchfluss. Allerdings: Hochwasser hingegen, so Experte Gerhard Krug, „kann es immer wieder geben“.

Das Hochwasser

Das Magdalenenhochwasser im Juli 1480 traf das Umland der Aare und des Rheins sowie anderer Flüsse im schweizerischen Mittelland und Oberrheingebiet. Wie bei anderen extremen Hochwasserereignissen, beispielsweise dem Magdalenenhochwasser 1342, wurde die Flut möglicherweise durch ein Mittelmeertief ausgelöst. Bedeutet: Die Wasserstände waren bereits durch Regen in Mai und Juni hoch, als starke Schneeschmelze einsetzten. So gab es ein Hochwasser, das die Aare- und Rheinbrücken zwischen Bern und Straßburg, auch in Laufenburg, Bad Säckingen und Rheinfelden, zerstörte.

Vortrag: Gerhard Krug hält seinen Vortrag „Die Magdalenenflut von 1480“ am 14. Dezember um 19 Uhr im Schloss Schönau in Bad Säckingen.