Kreis Waldshut vor 4 Stunden

Die fleißigsten Müll-Trenner in Baden-Württemberg kommen aus dem Landkreis Waldshut

Der Landkreis Waldshut liegt 2020 beim Sammeln von Wertstoff auf Platz 1 in Baden-Württemberg. Der Anteil der Wiederverwertung lag bei 74 Prozent. Was sich in Sachen Mülltrennung in diesem Jahr ändert, erfahren Sie hier.