Kreis Walsdhut/Kreis Lörrach/Schweiz vor 2 Stunden

Die Corona-Zahlen in den Landkreisen Waldshut und Lörrach und den grenznahen Kantonen am 9. Dezember auf einen Blick

Im Landkreis Lörrach wird am dritten Tag in Folge der Inzidenz-Wert von 200 überschritten, in Waldshut bleibt er darunter. Die Zahl der Menschen die im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben sind, steigt weiter. Ein Blick auf die Zahlen von Mittwoch, 9. Dezember 2020.