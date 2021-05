von sk

Situation im Kreis Lörrach

Neuinfektionen: 30

Gesamtzahl Infektionen seit Pandemiebeginn: 9303

Aktive Fälle: 455 (+4)

Genesene: 8564 (+26)

Behandlungen im Krankenhaus: 28 (-2) davon 4 in intensivmedizinischer Betreuung (+1)

Todesfälle: 284 (unverändert)

7-Tages-Inzidenz: 74,7 (Vortag: 75,5)

Lockerungen im Kreis Lörrach:

Ab Sonntag, 0 Uhr, gibt es im Kreis Lörrach keine Ausgangsbeschränkungen mehr. Weil die 7-Tage-Inzidenz an fünf Tagen in Folge unter 100 lag, tritt die Bundesnotbremse außer Kraft. Welche Lockerungen außerdem noch gelten, erfahren Sie hier.

Situation im Kreis Waldshut

Neuinfektionen: 28

Bestätigte Infektionen: 7272

Bestätigte Virus-Mutationen: vom 26. April bis 2. Mai bei Neuinfektionen: 84,6 Prozent (Vortag: 84,7 Prozent)

Aktive Infektionen: 422 (-39)

Genesene: 6639 (+65)

Behandlungen im Krankenhaus: 9 (-1), davon 1 in intensivmedizinischer Betreuung (-1)

Todesfälle: 220 (+2)

7-Tages-Inzidenz: 163,2 (Vortag: 167,8)

Kanton Basel-Landschaft:

Neuinfektionen: 60

Bestätigte Infektionen: 17.272

Aktive Fälle: 768 (-10)

Genesene: 16.284 (+70)

Behandlungen im Krankenhaus: 19 (+1), davon 5 auf Intensivstationen (+1)

Todesfälle: 220 (unverändert)

Kanton Basel-Stadt

Neuinfektionen: 33

Bestätigte Infektionen: 12.293

Aktive Fälle: 393 (-31)

Genesene: 11.791 (+64)

Behandlungen im Krankenhaus: 50 (-1), davon 10 auf der Intensivstation (-1)

Todesfälle: 199 (unverändert)

Kanton Zürich

Neuinfektionen: 184

Bestätigte Infektionen: 108.200

Aktive Fälle: 184

Behandlungen im Krankenhaus: 166 (-15), davon 48 auf der Intensivstation (-5)

Todesfälle: 1384 (+1)

Test in Kindergärten

Auch in den städtischen Kindergärten von Waldshut-Tiengen wird seit dieser Woche auf Corona getestet. Die Tests sind auf freiwilliger Basis und werden zwei Mal pro Woche in jeder Einrichtung durchgeführt. Ein Besuch im Kindergarten in der Zeppelinstraße in Tiengen.

Daten Die Angaben sind tagesaktuelle Meldungen direkt von den Landkreisen und Kantonen. Die Meldungen des Kantons Aargau beziehen sich auf den Vortag und entsprechen dem Stand 6. Mai.

Kanton Schaffhausen

Neuinfektionen: 19

Bestätigte Infektionen: 4413

Aktive Fälle: 96 (+1)

Behandlungen im Krankenhaus: 5 (-1), 4 auf Intensivstation (+1t)

Todesfälle: 76 (unverändert)

Kanton Aargau

Neuinfektionen: 121

Bestätigte Infektionen: 45.654

Aktive Fälle: 8041 (+46)

Genesene: 36.875 (+75)

Todesfälle: 690 (unverändert)

